Минобразования возобновило формульный подход к распределению бюджетных средств между университетами

Министерство образования и науки Украины возобновило формульный принцип в распределении бюджетного финансирования между учреждениями высшего образования. Теперь размер выделенных государственных средств для каждого университета будет определяться с учетом 5 основных критериев, которым должно соответствовать учебное заведение.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о таких показателях:

контингент студентов — общее количество обучающихся за средства государственного бюджета;

научная практика/деятельность - количество средств (приведено на одного работника), которые вуз заработал от предоставления научно-технических, консультационных услуг или получил в форме грантов на научные разработки;

интернационализация – место в международных рейтингах и/или участие в европейских проектах Эразмус+;

трудоустройство — процент трудоустроенных выпускников (данные от Пенсионного фонда);

региональный коэффициент — для поддержания учебных заведений наиболее уязвимых, ныне прифронтовых регионов.

По словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, формульный подход совершенствует механизм распределения государственных средств между университетами, ведь он прозрачный, понятный и справедливый.

"Формула имеет в основе математический алгоритм и фактически отражает результаты образовательной, научной и международной деятельности университета", - комментирует он.

Одним из ключевых критериев в распределении государственных средств на вузы будет контингент студентов, то есть количество поступающих, выбравших обучение в конкретном вузе на государственном заказе.

"Таким образом мы делаем шаг к реализации важного принципа управления в системе высшего образования - "деньги ходят за студентом". То есть государственное финансирование зависит не от того, сколько потенциально могло бы обеспечить тот или иной вуз, а от реального количества студентов, выбравших именно этот университет, завоевав право на обучение за средства государственного бюджета. Такая модель поможет повысить адресность использования государственных средств", - добавил Винницкий.

В МОН напомнили, что формульный подход распределения финансирования между вузами был разработан еще в 2019 году и применен с 2020 года. Однако этот механизм распределения средств между университетами был временно приостановлен с началом полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 2024 году выплаты украинским педагогам будут повышены на 21% - расходы бюджета на образование превысят 170 млрд грн . Это на 20 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.