Имеет ли профтехническое образование преимущества перед высшим - исследование Education.ua

В преддверии вступительной кампании 2024 года образовательный портал Education.ua исследовал, имеет ли профтехническое образование преимущества перед высшим, а также как оплачиваются профессии, полученные в ПТУ.

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Об этом сообщили в Education.ua.

По данным Государственной службы статистики, в 2023 году в заведения профессионально-технического образования поступило 99,9 тысяч человек против 250,1 тысяч абитуриентов заведений высшего образования. Эта тенденция сохранялась и в прошлые годы.

Статистика количества поступающих в профессионально-технические и высшие учебные заведения по годам. Инфографика: Education.ua

Поступающие предпочитают высшее образование. На этот выбор влияют как личные предпочтения абитуриентов, так и определенные мифы, окружающие профтехническое образование, в частности, непрестижность образования и низкий заработок представителей этих профессий.

Как получить профессию за 1,5 года вместо 4 лет и другие преимущества профтехнического образования

Чтобы выучиться на бакалавра, нужно потратить 4 года на обучение в высшем образовании. В то же время получить профессию в профессионально-техническом училище можно за 1–3 года: продолжительность зависит от уровня предыдущего образования, то есть идет ли человек учиться после 9 или 11 классов, а также от самой профессии. Например, поступающий, окончивший 11 классов и имеющий полное среднее образование, может получить профессию электрогазосварщика за 1,5 года.

Продолжительность получения образования. Иллюстрация: Education.ua

Еще одно из преимуществ профессионально-технического образования — законом предусмотрено, что человек может получить бесплатно более одного профессионального образования и овладеть несколькими специальностями на протяжении жизни. Для высшего образования такая роскошь не доступна: бесплатно один уровень высшего образования (бакалавра, магистра) можно получить только один раз.

Также в заведениях профтехнического образования значительно больше бюджетных мест, в то время как бюджет для уровня высшего образования сокращается в 2024 году.

Разрушители мифов: как зарабатывают выпускники ПТУ

Один из мифов, окружающих профтехническое образование, связан с низким заработком этих специалистов. Для сравнения средних зарплат приведено по 5 самых популярных профессий, которые можно овладеть ПТУ и ЗВО.

Размер средней заработной платы в марте 2024 г. Инфографика: Education.ua

Очевидно, что для украинского рынка труда уровень высшего образования не является залогом высоких доходов. Уровень заработной платы зависит от профессии и навыков самого специалиста.

Сравнение спроса на специалистов этих профессий в марте 2024 также демонстрирует, что нет кардинальной разницы между спросом на специалистов рабочих профессий и специалистов с высшим образованием.

Спрос на специалистов разных профессий, март 2024 года. Инфографика: Education.ua

Также предварительное исследование Education.ua и Work.ua продемонстрировало, что 59% респондентов-работодателей не обращают внимания на учебное заведение, в котором обучался сотрудник. И большинство работодателей не интересуется, есть ли у сотрудника высшее образование по специальности.

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Яркий пример: юрист VS слесарь

Вопрос престижности образования беспокоит многих поступающих каждый год. Это демонстрирует десятка самых популярных специальностей среди абитуриентов — ежегодно в список входят такие специальности, как "Право", "Экономика" и "Менеджмент". По результатам вступительной кампании 2023 года, специальность "Право" - самая желанная среди поступающих в заведения высшего образования (абитуриенты подали 50 970 заявлений на эту специальность) при средней стоимости обучения в 25 124 грн за 1 год обучения в университете.

Большинство студентов ПТУ учатся за счет государства. По словам Сергея Притоманова , вице-президента Института профессиональных квалификаций, на контракте за последние несколько лет обучается не более 7-8% от общего числа поступающих. Если абитуриент поступает в ПТУ, где уже исчерпан лимит бюджетников, то будет платить ориентировочно 8 000-9 000 грн за год обучения.

Чтобы полученное образование окупило себя, выпускникам нужно проработать некоторое время по специальности. В смоделированной ситуации, в которой выпускник имеет среднюю заработную плату в своей профессии, потребуется столько времени, чтобы окупить стоимость обучения:

Юрист: средняя стоимость обучения в Украине на юриста составляет 25 124 грн за 1 год обучения и 100 496 грн за 4 года бакалавриата. Следовательно, при средней заработной плате юриста в 20 000 грн. стоимость обучения можно окупить за 5 месяцев.

Слесарь-сантехник : ориентировочная стоимость обучения составляет 9 000 грн (по данным Луцкого высшего профессионального училища строительства и архитектуры), следовательно поступающий на базе полного общего среднего образования, который овладеет программой за 1 год, окупит свое обучение за 1,5 недели.

Приблизительная окупаемость профессий юриста и слесаря. Инфографика: Education.ua

Хотя средняя заработная плата юриста и слесаря одинакова и составляет 20 000 гривен по состоянию на март 2024 года, впрочем, она отличается на уровнях карьерных ступеней: ведь для юриста открываются также управленческие позиции. Поступающим также следует знать, что спрос на рабочие профессии постоянно растет, так что для выпускников профтехов всегда найдется рабочее место. К примеру, по данным Work.ua, категория "Рабочие специальности, производство" является лидером по количеству вакансий.