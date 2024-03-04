Среднемесячная заработная плата украинцев в 4 квартале 2023 года превысила 19 тыс. гривен, - Госстат

Государственная служба статистики обнародовала данные, как менялась среднемесячная заработная плата украинцев на протяжении 2023 года.

Так, согласно данным в отчете, в среднем по экономике рост среднемесячной зарплаты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошел на 16,7% – до 19 231 грн.

Наибольший рост среднемесячных зарплат за последний год произошел в сфере строительства – на 45,3%, до 14 925 грн.

Также повезло работникам в сфере складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – их среднемесячная зарплата за 2023 год выросла на 41,4%, до 22 712 грн.

Иллюстрация: скриншот отчета Госстата

Далее следует "Почтовая и курьерская деятельность" – среднемесячная заработная плата работников в этой сфере выросла на 40,1%, до 13 402 грн.

Вместе с тем, в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" средняя зарплата в 2023 году показала падение – в частности, деятели в сфере творчества, искусства и развлечений стали получать в среднем 12 627 грн, или на 3,6% меньше, чем в 2022 году.

Если рассматривать среднемесячную заработную плату в 4 квартале 2023 года по видам деятельности, больше всех денег получают работники в сфере "Информация и телекоммуникации" - 41 326 грн. На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность" (37 477 грн), на третьем – "Авиационный транспорт" (36 290 грн).

В свою очередь, самые маленькие среднемесячные зарплаты в 4 квартале 2023 года были в следующих сферах деятельности: "Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры" (12 204 грн), "Творчество, искусство и развлечения" (12 627 грн) и Почтовая и курьерская деятельность (13 402 грн).

Отметим, что данные приведены без учета временно оккупированных РФ территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров ожидает, что среднемесячная заработная плата работников в 2024 году составит 21 809 гривен, в 2025 – 25 732 гривен, а в 2026 – 30 260 гривен. Также в Кабмине прогнозируют, что среднемесячная зарплата будет скорректирована на индекс потребительских цен. В 2024 году она увеличится на 8,5%, в 2025 году – на 8,9%, в 2026 году – на 9,1%.

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