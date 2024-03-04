Середньомісячна заробітна плата українців у 4 кварталі 2023 року перевищила 19 тис. гривень, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила дані, як змінювалась середньомісячна заробітна плата українців впродовж 2023 року.

Так, згідно з даними у звіті, у середньому по економіці зростання середньомісячної зарплати у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року відбулося на 16,7% - до 19 231 грн.

Найбільше зростання середньомісячних зарплат за останній рік відбулося у сфері будівництва – на 45,3% до 14 925 грн.

Також пощастило працівникам у сфері складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – їхня середньомісячна зарплата протягом 2023 року зросла на 41,4%, до 22 712 грн.

Ілюстрація: скріншот зі звіту Держстату

Далі йде "Поштова та кур'єрська діяльність" – середньомісячна заробітна плата працівників у цій сфері виросла на 40,1%, до 13 402 грн.

Разом з тим, у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" середня зарплата у 2023 році показала падіння – зокрема, діячі у сфері творчості, мистецтва та розваг стали отримувати в середньому 12 627 грн, або на 3,6% менше, ніж у 2022 році.

Якщо розглянути середньомісячну заробітну плату у 4 кварталі 2023 року за видами діяльності, то найбільше грошей отримують працівники у сфері "Інформація та телекомунікації" – 41 326 грн. На другому місці – "Фінансова та страхова діяльність" (37 477 грн), на третьому – "Авіаційний транспорт" (36 290 грн).

В свою чергу, найменші середньомісячні зарплати у 4 кварталі 2023 року були у наступних сферах діяльності: "Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури" (12 204 грн), "Творчість, мистецтво і розваги" (12 627 грн) та Поштова та кур'єрська діяльність (13 402 грн).

Зазначимо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів очікує, що середньомісячна заробітна плата працівників у 2024 році складе 21 809 гривень, у 2025 - 25 732 гривень, а у 2026 - 30 260 гривень. Також в Кабміні прогнозують, що середньомісячна зарплата буде скоригована на індекс споживчих цін. У 2024 році вона збільшиться на 8,5%, у 2025 році – на 8,9%, у 2026 році – на 9,1%.

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