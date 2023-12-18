Кабмін дав прогноз стосовно середньомісячної зарплати на наступні декілька років

Кабінет міністрів України очікує, що середньомісячна заробітна плата працівників у 2024 році складе 21 809 гривень, у 2025 - 25 732 гривень, а у 2026 - 30 260 гривень.

Про це йдеться у постанові №1315 від 15 грудня 2023 року про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

Також в Кабміні прогнозують, що середньомісячна зарплата буде скоригована на індекс споживчих цін. У 2024 році вона збільшиться на 8,5%, у 2025 році – на 8,9%, у 2026 році – на 9,1%.

Згідно додатку до постанови, складено прогноз, що фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2024 році буде на рівні 2 346,3 млрд гривень, у 2025 році - 2 316,3 млрд гривень, у 2026 році - 2 710,6 млрд гривень.

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років у 2024 році складе 12,3 млн осіб, у 2025 році - 12,7 млн осіб, у 2026 році – 13 млн осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку, у 2025 році – 17,7%, у 2026 році – 15%.

При цьому прогнозується, що продуктивність праці у 2024 році зросте на 4,2%, у 2025 році – на 3,3%, у 2026 році – на 3,8% до попереднього року.

Ситуація на ринку праці України в листопаді 2023 року

У листопаді 2023 року ситуація на ринку праці підпорядковувалася сезонним коливанням: після зростання кількості вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи зменшилася. В той же час, вперше з початку 2023 року відзначилось зростання кількості відгуків від осіб, які шукають роботу, а деякі спеціалісти почали заробляти більше.

Крім того, у листопаді виявлено дві позитивні тенденції. По-перше, середня заробітна плата знову збільшилася і досягла рівня 18 500 грн. По-друге, вперше протягом 2023 року на ринку праці спостерігається зростання конкуренції серед осіб, які шукають роботу.

Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).

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