Кабмин дал прогноз по среднемесячной зарплате на следующие несколько лет

Кабинет министров Украины ожидает, что среднемесячная заработная плата работников в 2024 году составит 21 809 гривен, в 2025 – 25 732 гривен, а в 2026 – 30 260 гривен.

Об этом говорится в постановлении №1315 от 15 декабря 2023 об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

Также в Кабмине прогнозируют, что среднемесячная зарплата будет скорректирована на индекс потребительских цен. В 2024 году она увеличится на 8,5%, в 2025 году – на 8,9%, в 2026 году – на 9,1%.

Согласно приложению к постановлению, составлен прогноз, что фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих в 2024 году будет на уровне 2 346,3 млрд гривен, в 2025 году - 2 316,3 млрд гривен, в 2026 году - 2 710,6 млрд гривен.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет в 2024 году составит 12,3 млн человек, в 2025 году – 12,7 млн человек, в 2026 году – 13 млн человек.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда прогнозируется в 2024 году 18,7% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2025 году – 17,7%, в 2026 году – 15%.

При этом прогнозируется, что производительность труда в 2024 году вырастет на 4,2%, в 2025 году – на 3,3%, в 2026 году – на 3,8% к предыдущему году.

Ситуация на рынке труда Украины в ноябре 2023 года

В ноябре 2023 г. ситуация на рынке труда подчинялась сезонным колебаниям: после роста количества вакансий в октябре количество предложений работы уменьшилось. В то же время впервые с начала 2023 года отметился рост количества отзывов от лиц, ищущих работу, а некоторые специалисты начали зарабатывать больше.

Кроме того, в ноябре выявлены две положительные тенденции. Во-первых, средняя заработная плата снова увеличилась и достигла уровня 18 500 грн. Во-вторых, впервые в течение 2023 года на рынке труда наблюдается рост конкуренции среди лиц, ищущих работу.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 500 грн), Одесской (+150 до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 до 17 500 грн).

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