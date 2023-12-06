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В ноябре размер средней заработной платы вырос: в каких сферах работодатели повысили доход специалистов
В ноябре ситуация на рынке труда соответствовала сезонным колебаниям: после бума вакансий в октябре количество предложений уменьшилось. В то же время, количество отзывов от соискателей впервые за 2023 год возросло, а также некоторые специалисты начали зарабатывать больше.
По данным Work.ua, в ноябре, как и в течение всего 2023 года, изменения на рынке труда были связаны с обычными сезонными колебаниями. После активного периода найма в сентябре и октябре, когда предприниматели готовился к "высокому бизнес-сезону", количество вакансий органично уменьшилось.
Несмотря на это, уже четвертый месяц работодатели размещают более 100 000 вакансий. Но в восстановлении рынка труда все еще есть диспропорции по регионам. Хотя осенью многие компании релоцировались в прифронтовые регионы, количество вакансий здесь все еще значительно меньше довоенных показателей.
Важным фактором на рынке труда становится военный рекрутинг. В частности, в ноябре самый большой прирост вакансий наблюдается в категории "Охрана, безопасность", где раньше были размещены военные вакансии. Также среди должностей с самой большой зарплатой — специалисты, которые нужны войску.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Аналитика ноября выявила две положительные тенденции. Во-первых, еще раз размер средней заработной платы вырос и теперь составляет 18 500 грн. Во-вторых, впервые за 2023 год на рынке труда возросла конкуренция среди соискателей. И хотя говорить о преодолении дефицита кадров еще очень рано, это дает повод для сдержанного оптимизма на будущее.
Средняя зарплата – 18 500 грн
В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 500 грн), Одесской (+150 до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 до 17 500 грн).
Наибольший рост зарплат почувствовали работники в следующих областях:
- с 35 000 до 37 500 - "Топменеджмент, руководство высшего звена";
- с 23 000 до 24 000 - "Продажа, закупка";
- с 20 000 до 22 250 - "Страхование";
- с 20 000 до 21 000 - "Управление персоналом, HR";
- с 18 500 до 20 000 - "Медицина, фармацевтика";
- с 19 000 до 20 000 - "Телекоммуникации и связь";
- с 16 000 до 19 000 - "Охрана, безопасность";
- с 18 000 до 19 000 - "Рабочие специальности, производство";
- с 17 500 до 18 300 - "Юриспруденция";
- с 15 000 до 15 500 - "Образование, наука";
- с 15 000 до 15 500 - "Розничная торговля".
Если сравнить с октябрем, больше выросли зарплаты именно в категории "Охрана, безопасность" — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 до 125 000 грн.
Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы IТ) также возглавляют специалисты, которые нужны войску: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связщик (67 500 грн).
Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре имели:
- 58 500 – медиабаер;
- 50 000 – эндодонтист;
- 45 000 – водитель-международник;
- 40 000 – риелтор;
- 37 500 – рихтовщик;
- 36 000 – бизнес-аналитик;
- 35 000 – медиапродюсер;
- 34 000 – арматурщик;
- 33 750 - автослесарь.
В ноябре больше вырос спрос на таких специалистов:
- семейный врач (+27% к октябрю, 128 вакансий);
- главный инженер (+15%, 122);
- социальный педагог (+15%, 297);
- хирург (+12%, 112);
- лидогенератор (+12%, 124);
- начальник отдела кадров (+11%, 120);
- менеджер ВЭД (+10%, 301);
- химик (+7%, 109);
- бизнес-тренер (+7%, 110);
- заведующий составом (+7%, 272).
Несмотря на общий спад количества вакансий, увеличилось количество предложений работы для ветеранов (+4% к октябрю, 5804), пенсионеров (+2%, 3935) и людей с инвалидностью (+1%, 8541).
При этом не утихает дефицит кадров в категории "Медицина, фармацевтика".
Напомним, что в Украине запустили сайт по поиску вакансий в сфере восстановления. В рамках проекта создан вебсайт, отображающий перечень предложений должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры, включая возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания, что особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В настоящее время на вебсайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются.