Каждое второе свинохозяйство испытывает дефицит кадров - исследование АСУ

В ноябре Ассоциация "Свиноводы Украины" провела опрос среди участников объединения, чтобы выяснить, какая ситуация с обеспечением кадрами у отечественных предприятий и на какие специальности сейчас наибольший спрос.

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Учитывая, что большинство свинохозяйств имеют мощные департаменты растениеводства, экспертам удалось оценить нехватку специалистов не только с точки зрения свиноводства, но и по всей структуре.

В Ассоциации отметили, что принявшие участие в анкетировании хозяйства обеспечивают более 60% промышленного поголовья свиней в Украине.

Так, по итогам анкетирования четверть опрашиваемых (26%) имеют недостаточное количество основного производственного персонала свинофермы (технологи, ветеринары, операторы, руководители производственных площадок), столько же испытывают дефицит вспомогательных работников — слесарей, электриков и т.д.

Еще 48% респондентов отмечают нехватку персонала не столько в животноводстве, сколько в смежных аграрных направлениях деятельности: водители, трактористы, механики, агрономы и т.д.

Большинство из опрошенных (45%) прогнозируют, что в ближайшие несколько лет дефицит вышеперечисленных специальностей усилится.

"Среди основных причин кадрового голода сегодня владельцы свиноводческого бизнеса называют мобилизацию. В то же время, более четверти опрошенных считает, что весомым фактором также остается нехватка на рынке труда кандидатов с удовлетворительным уровнем квалификации", — говорит менеджер по коммуникациям Ассоциации "Свиноводы Украины" Ирина Королева.

Состояние животноводческой отрасли

В июне 2022 года Delo.ua узнало о влиянии полномасштабной войны на животноводческую отрасль. Президент Ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко рассказала, что до полномасштабной войны больше всего промышленных свиноферм было в трех областях - Киевская, Донецкая и Львовщина.

Однако война изменила ситуацию, в том числе по состоянию на июнь прошлого года, общие потери промышленного сектора составляли около 10%, а это более 300 тысяч свиней.

До войны Украина импортировала 12% внутреннего производства промышленной свинины и 6% общего производства. С января по май 2022 года в Украину завезли 22 тысячи тонн свинины, а это вдвое больше показателя аналогичного периода 2021 года. Это составляет 16% от промышленного производства или 8% от общей емкости рынка.

Уже в октябре 2023 года импорт свинины был вдвое меньше, чем год назад. Ключевыми странами-поставщиками на украинский рынок остаются Дания, Нидерланды, Бельгия и Канада.