Україна імпортувала у жовтні свинини на $ 5,5 млн: у кого купуємо

У жовтні імпорт свинини вдвічі менший, ніж рік тому. Ключовими країнами-постачальницями на український ринок залишаються Данія, Нідерланди, Бельгія та Канада.

Про зниження активності поставок імпортної свинини повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України".

Зазначається, що дані митної статистики свідчать про незначне зниження імпортної активності у жовтні порівняно з попереднім місяцем.

Так, у жовтні імпорт свіжої, охолодженої та мороженої свинини (УКТ ЗЕД 0203) склав 2,0 тис. т чи 5,5 млн дол США у валютному еквіваленті. Це на 6,8% менше ніж у вересні та удвічі менше ніж у жовтні 2022-го.

"Ослаблення потоку закордонної свинини спостерігалося по мірі аналогічної динаміки внутрішніх цін: з початку місяця середньоринкова ціна втратила майже 18%, а середній жовтневий показник —майже 12% проти вересневого", - повідомляють в АСУ.

Аналітики зауважують, що хоча ключовими країнами-постачальницями залишаються Данія, Нідерланди, Бельгія та Канада, збільшення присутності дещо дорожчої канадської свинини на ринку сприяло підвищенню середньої митної вартості імпортованої сировини 2,71 дол. США/кг проти 2,55 дол. США минулого місяця.

Сукупний імпорт свинини за 10 місяців склав 11,96 тис. т, що в 3,8 разів поступається минулорічному показнику аналогічного періоду, констатують в АСУ.

"Якщо імпортна активність зберігатиметься на рівні останніх місяців, то річні обсяги імпорту складатимуть 14-16 тис. т, тобто втричі менше ніж у 2022-му", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, протягом жовтня середня ціна охолодженої свинини на полицях супермаркетів втратила 2%, а середньомісячна знизилася на 0,7% — до 206,5 грн/кг.

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