Украина импортировала в октябре свинины на $5,5 млн: у кого покупаем

В октябре импорт свинины вдвое меньше, чем год назад. Ключевыми странами-поставщиками на украинский рынок остаются Дания, Нидерланды, Бельгия и Канада.

О снижении активности поставок импортной свинины сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

Отмечается, что данные таможенной статистики свидетельствуют о незначительном снижении импортной активности в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Так, в октябре импорт свежей, охлажденной и мороженой свинины (УКТ ВЭД 0203) составил 2,0 тыс. т или 5,5 млн. долл. США в валютном эквиваленте. Это на 6,8% меньше, чем в сентябре и вдвое меньше, чем в октябре 2022-го.

"Ослабление потока зарубежной свинины наблюдалось по мере аналогичной динамики внутренних цен: с начала месяца среднерыночная цена потеряла почти 18%, а средний октябрьский показатель - около 12% против сентябрьского", - сообщают в АСУ.

Аналитики отмечают, что хотя ключевыми странами-поставщиками остаются Дания, Нидерланды, Бельгия и Канада.

Увеличение присутствия несколько более дорогой канадской свинины на рынке способствовало повышению средней таможенной стоимости импортируемого сырья 2,71 дол. США/кг против 2,55 дол. США в прошлом месяце.

Совокупный импорт свинины за 10 месяцев составил 11,96 тыс. т, что в 3,8 раза уступает прошлогоднему показателю аналогичного периода, констатируют в АСУ.

"Если импортная активность будет сохраняться на уровне последних месяцев, то годовые объемы импорта будут составлять 14-16 тыс. т, то есть втрое меньше, чем в 2022-м", - прогнозируют аналитики.

Напомним, в течение октября средняя цена охлажденной свинины на полках супермаркетов потеряла 2%, а среднемесячная снизилась на 0,7% - до 206,5 грн/кг.

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