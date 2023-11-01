Украина ввела новые правила экспорта продуктов питания

Украина вводит обязательную регистрацию компаний, экспортирующих продукты питания, чтобы предотвратить злоупотребления, такие как уклонение от уплаты налогов при экспорте ключевых аграрных товаров.

Об этом говорится в постановлении правительства №1132.

Согласно тексту постановления, правительство решило провести экспериментальный проект по проверке агропромышленных субъектов в сфере военного положения. Проект предусматривает создание списка субъектов агропромышленного комплекса, занимающихся экспортом товаров, классифицированных по определенным кодам.

Этот проект будет действовать с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года. Целью проекта является определить, какие предприятия в агропромышленном секторе отвечают определенным критериям и могут быть верифицированы в условиях военного положения, а также создание условий для недопущения злоупотреблений и нарушений законодательства при экспорте товаров.

В ходе эксперимента будут внесены изменения в Государственный аграрный реестр, что позволит регистрировать субъектов, уплачивающих налог на добавленную стоимость и имеющих налоговый долг. Также будут внесены другие обязательные сведения о субъектах.

Как пишет Reuters, Украина является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров продуктов питания, но по оценкам чиновников, до трети товаров для дальнейшего экспорта покупается за наличные деньги и без уплаты необходимых налогов.

Дополнительной проблемой является незаконное сокрытие или задержка валютных поступлений на счетах за пределами Украины.

Согласно новому порядку экспортом могут заниматься только предприятия, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, являются плательщиками налога на добавленную стоимость, не имеют налоговой задолженности или задержки возврата валютной выручки.

Украина, остро нуждающаяся в деньгах для войны против России, ранее пыталась усилить контроль над экспортом зерна, а в августе южноукраинская Одесская область, имеющая порты на Черном море и Дунае, ввела механизм экспортного контроля для зерна.

Одесская областная военная администрация постановила, что теперь загрузка судов (барж) будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.