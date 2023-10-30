Правила экспорта агропродукции хотят изменить

Кабинет Министров Украины изменяет правила экспорта аграрной продукции. Ожидается, что решение с новыми нормами будет опубликовано в понедельник, 30 октября.

Об этом сообщает "Украинская зерновая ассоциация"

Отмечается, что этот вопрос рассматривался на координационном совете при Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Соответствующее постановление правительства о новых правилах экспорта аграрной продукции планируется опубликовать 30 октября.

В течение 10 суток будут отработаны детали обновленной процедуры экспорта, которая будет предусматривать, как заявляют авторы, борьбу с теневым рынком и невозврат валютной выручки в страну.

"Согласно нововведениям, которые планирует ввести правительство, компаниям, занимающимся экспортом агропродукции, нужно будет стать на учет в государственном аграрном реестре (ГАР). Верификация в ГАР будет происходить при наличии свидетельства о налогоплательщике по состоянию на 23 февраля 2022 года и сейчас. Компаниям также нужно не иметь просроченного возврата валютной выручки. Иначе экспортеру придется получать лицензию на экспорт агропродукции", - сообщают в УЗА.

Там добавляют, что еще одним нововведением будет изменение процедуры возврата НДС экспортерам, которое будет происходить только после возвращения валютной выручки экспортером. Срок возврата выручки уменьшен со 180 до 90 дней.

Кроме того, Нацбанк запретит закрывать счета для снятия валютного контроля.

Заметим, что экспорт зерна и агропродукции обеспечивает львиную долю собственных валютных поступлений страны и обеспечивает значительную часть сбора налогов в государственный бюджет.

Напомним, ранее Одесская областная военная администрация постановила, что теперь загрузка судов (барж) будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.

Таким образом, местные власти хотят усилить дисциплину, учет и отчетность в сфере внешнеэкономической деятельности.

В УЗА заявили, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, в результате чего аграрии несут миллионные убытки, а государственный бюджет Украины недополучает средства. Аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию.

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