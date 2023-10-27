Банкротство в АПК становится реальностью: количество действующих предприятий уменьшилось почти на треть

В 2022 году количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс., то есть почти на треть (-31,4%). Для отрасли это наибольшее снижение с 2012 года, одновременно превышающее соответствующий показатель по экономике в целом (-29,6 %).

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

В Украине осталось всего 8 предприятий по выращиванию риса

Отмечается, что количество предприятий, занимавшихся растениеводством – выращивание однолетних и двухлетних культур – уменьшилось в 2022 году с 40,6 тыс. до 28,0 тыс. (-31,2%), выращиванием многолетних культур – с 1,6 тыс. до 1,1 тыс. (-31,1%). животноводством – с 3,7 тыс. до 2,6 тыс. (-28,9 %), смешанным сельским хозяйством – с 988 до 616 единиц (-37,7 %), вспомогательной деятельностью в сельском хозяйстве и послеурожайной деятельностью – с 2 ,3 тыс. до 1,5 тыс. (-32,8%).

Среди подотраслей больше всего – на 73,3 % – сократилось количество предприятий по выращиванию риса, которых осталось только 8, выращиванию пеньковых культур – на 52,4 % (10 предприятий), выращиванию овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов – на 38, 3%, выращиванию винограда – на 37,4%,

Меньше всего сократилось количество предприятий по разведению лошадей (-16,5 %), выращиванию табака (-20 %, 8 работающих предприятий), вспомогательной деятельности в животноводстве (-20,5 %), разведению крупного рогатого скота молочных пород (-23,6 %), обработки семян для воспроизводства (23,7 %), выращивания пряных, ароматических и лекарственных культур (-24,6 %), отметил ученый.

Количество ФЛП в АПК сократилось значительно меньше

Что касается количества физических лиц-предпринимателей в АПК, то их динамика разновекторна. По большинству видов деятельности здесь также наблюдается спад, но он значительно меньше – в пределах 11-15%.

В то же время на выращивании ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников произошел незначительный рост – до 387 человек (+2,4%), пряных, ароматических и лекарственных растений – до 58 человек (+3,6%).

В зависимости от размеров больше всего - на 26,1% - сократилось количество действующих субъектов микропредпринимательства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, меньше - на 11,3% - физических лиц-субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства.

Количество средних предприятий в отрасли уменьшилось за 2022 год на 19,5%, крупных (более 250 работников и годовой доход, эквивалентный 50 млн евро) – на 20,4%, малого предпринимательства (до 50 работников и доход до 10 млн евро) на 31,8%, микропредприятий (до 10 работников и доход до 2 млн. евро) – на 34,5%.

Как подчеркнули в Институте аграрной экономики, сельское хозяйство потеряло существенное количество предприятий, однако сохраняет достаточно мощный предпринимательский потенциал для восстановления довоенных объемов производства.

Украину ждет волна банкротств фермерских хозяйств

Представители агрокомпаний предупреждают об опасности массового банкротства украинских аграриев. Проблема заключается в том, что агрокомпании имеют большую кредитную нагрузку и, очевидно, будут нуждаться в рефинансировании, пролонгации или реструктуризации своих обязательств. И здесь остается надеяться на взвешенную позицию правительства и финучреждений.

«Волна банкротств – это реальность. В этом году у нас будет тяжелая финансово-экономическая ситуация в отрасли. И если правительство не внедрит программы поддержки аграриев, а каждый кредитор выставит требования к своим должникам, пирамида рухнет», — отметил в интервью The Page Пётр Мельник, исполнительный директор и совладелец Agricom Group, президент Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Из-за войны для украинских аграриев существенно подорожала экспортная логистика, а цены на агропродукцию, напротив, снизились. У аграриев иссякают оборотные средства, заявил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.

По его словам, выходом из ситуации могли стать законодательные изменения в сфере финансирования аграриев.

“Логистические маршруты сегодня слишком дорогие. Кое-где транспортировка агропродукции занимает 50% ее стоимости. Также цена внутри страны на зерновые ниже себестоимости. Даже по подсолнечнику цена убыточна. Хотя многие аграрии сделали ставку на посев масличных культур с надеждой выйти на себестоимость. С каждым месяцем аграриям становится сложнее”, – подчеркнул Марчук.

Его слова подтвердил и председатель Фермерского хозяйства "Гарант" Анатолий Артеменко из Одесщины. Хотя ситуация в этой южной области лучше восточных, но для развития хозяйства приходится договариваться с поставщиками относительно отсрочки выплат за поставки семян, удобрений и средств защиты растений.

По словам директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА Аллы Стояновой, аграрии прифронтовых областей нуждаются в наибольшем внимании, хотя и в Одесской области фермеры испытывают проблемы с оборотными средствами.

“Сегодня у аграриев оборотные средства возвращаются с большим сроком, чем это было до полномасштабного вторжения. В связи со сложностями вывоза производимой продукции, вложенные в посевную, в сбор урожая деньги возвращаются дольше. Наибольшие трудности с финансированием у аграриев, которые находятся в зоне боевых действий. Кроме прямых проблем, связанных с войной, банки отказываются предоставлять кредиты фермерам на этих территориях. А поставщики даже за деньги не везут семена и удобрения”, – отметила Алла Стоянова.

“Сегодня ВАР много внимания уделяет возможностям привлечения дополнительного финансирования в агросектор. Программа кредитования "5-7-9" действенна, но она ограничена лимитом в 90 млн грн. Этот лимит многие из агропроизводителей уже исчерпали. Поэтому сегодня важно предусмотреть в бюджете на 2024 год поднятие лимита до 130-140 млн. грн. Также одним из важных инструментов привлечения средств могло бы стать принятие законопроекта 9352 "Об аграрных расписках". Нововведения позволят аграриям привлекать средства по этому финансовому инструменту под гарантии права пользования арендованной землей. В свою очередь, это сделает аграрные расписки привлекательными для кредиторов», – отметил Марчук и добавил, что без стабильных экспортных маршрутов и финансирования мы увидим волну закрытия фермерских хозяйств.