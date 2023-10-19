Аграрии призывают Раду не поддерживать возобновление налоговых проверок

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призывает депутатов Верховной Рады не поддерживать во втором чтении законопроект №10016-д об отмене моратория на проведение налоговых проверок с 1 ноября.

В УКАБ, в частности, обращают внимание на поспешность принятия документа, соавтором которого является председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: он был внесен лишь 16 октября, а принят за основу уже на следующий день.

Как напоминают аграрии, летом Рада приняла закон №3219-IX, согласно которому с 1 августа 2023 года был отменен единый налог в 2% для бизнеса и частично возвращены налоговые проверки.

При этом и этот документ, и нынешний законопроект были разработаны, как отмечалось в пояснительных записках к ним, во исполнение Украиной обязательств в рамках меморандума с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

"УКАБ понимает важность и необходимость продолжения и углубления сотрудничества с МВФ, однако не поддерживает непоследовательность и неопределенность в действиях народных депутатов, поскольку закон №3219-IХ уже должен был урегулировать вопрос выполнения меморандума", - отмечают в ассоциации.

Кроме того, там напоминают, что уже много раз высказывали позицию, что отмена налоговых льгот, введенных во время военного положения, до его прекращения крайне негативно повлияет на бизнес-среду.

"Из-за войны агросектор Украины страдает от большого количества проблем, как следствие - сельскохозяйственная отрасль сегодня находится на грани своей рентабельности. И каждый день аграрный бизнес Украины продолжает нести новые убытки из-за вооруженной агрессии России", - отмечают в УКАБ.

Напомним также, что в тот же день, 17 октября, Рада приняла, но уже в целом, законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц, который также был требованием МВФ.

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