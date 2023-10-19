Аграрії закликають Раду не підтримувати відновлення податкових перевірок

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" закликає депутатів Верховної Ради не підтримувати в другому читанні законопроєкт №10016-д щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок з 1 листопада.

В УКАБ, зокрема, звертають увагу на поспішність прийняття документу за співавторством голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева: його було внесено лише 16 жовтня, а прийнято за основу вже наступного дня.

Як нагадують аграрії, влітку Рада прийняла закон №3219-IX, відповідно до якого з 1 серпня 2023 року було скасовано єдиний податок у 2% для бізнесу та частково повернуті податкові перевірки.

При цьому і цей документ, і нинішній законопроект були розроблені, як зазначалося у пояснювальних записках до них, на виконання Україною зобов’язань в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

"УКАБ розуміє важливість та необхідність продовження та поглиблення співпраці з МВФ, проте не підтримує непослідовність та невизначеність у діях народних депутатів, адже закон №3219-IХ вже мав врегулювати питання виконання меморандуму", - зазначають в асоціації.

Крім цього, там нагадують, що вже багато разів висловлювали позицію, що скасування податкових пільг, які було запроваджено під час воєнного стану, до його припинення вкрай негативно вплине на бізнес-середовище.

"Через війну агросектор України потерпає від великої кількості проблем, як наслідок – сільськогосподарська галузь сьогодні знаходиться на межі своєї рентабельності. Й щодня аграрний бізнес України продовжує нести нові збитки через збройну агресію Росії", - наголошують в УКАБ.

Нагадаємо також, що у той же день, 17 жовтня, Рада прийняла, але вже в цілому законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб, який теж був вимогою МВФ.

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