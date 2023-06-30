Рада повертає довоєнні податки: що зміниться та з якої дати

Верховна Рада під час засідання 30 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про скасування 2% єдиного податку.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За документ проголосували 279 народних депутатів.

Закон вступить в дію 1 серпня, крім норм про РРО, які почнуть діяти з 01 жовтня (крім продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти, грального бізнесу).



Дані голосування за законопроєкт №8401 в Раді по фракціях. Фото: Олексій Гончаренко

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що мораторій на документальні перевірки залишається чинним, з урахуванням наступного:

дозволеними залишаються документальні позапланові перевірки за окремими підставами їх проведення;

планові перевірки до кінця воєнного стану проводяться щодо суб'єктів господарювання у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу, та тих, які надають фінансові, платіжні послуги;

до кінця воєнного стану в разі, якщо платник сплатить донараховану за результатом перевірки суму податків чи ЄСВ протягом 30 днів - він звільняється від штрафів і пені, нарахованих на таку суму.

Водночас загалом з 1 серпня 2023 року і до кінця воєнного стану буде діяти мораторій на проведення документальних перевірок з питань сплати ЄСВ.

Платників податків звільнили від відповідальності за порушення в сфері застосування РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, а також за порушення в сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану й до 1 серпня 2023 року.

Скасування 2% єдиного податку. Як закон діятиме не прифронтових територіях

В населених пунктах, які вважають відповідно до наказу Мінреінтеграції, прифронтовими, діятиму м'якші правила оподаткування .

Законопроєкт №8401 передбачає збережння права добровільної сплати ЄП для прифронтових територій. Платники податків звільняються від фінансової відповідальності за порушення у сфері застосування РРО, якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами .

До платників податків на прифронтових територіях (у тому числі на територіях можливих бойових дій) не вживатимуться заходи з погашення податкового боргу.

У травні Рада ухвалила документ в першому читанні. Прийняття цього закону є одним із зобов'язань України в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

В грудні 2022 року про розробку цього законопроєкта Мінфіном повідомляв Гетманцев.

Він нагадав, що єдиний податок у 2% було введено у березні 2022 року, "коли вся економіка перебувала в зацепінні від шоку війни", і це стало одним з факторів, які оживили український бізнес.

Джерело фото: ua.depositphotos.com