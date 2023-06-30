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Рада повертає довоєнні податки: що зміниться та з якої дати
Верховна Рада під час засідання 30 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про скасування 2% єдиного податку.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За документ проголосували 279 народних депутатів.
Закон вступить в дію 1 серпня, крім норм про РРО, які почнуть діяти з 01 жовтня (крім продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти, грального бізнесу).
Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що мораторій на документальні перевірки залишається чинним, з урахуванням наступного:
- дозволеними залишаються документальні позапланові перевірки за окремими підставами їх проведення;
- планові перевірки до кінця воєнного стану проводяться щодо суб'єктів господарювання у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу, та тих, які надають фінансові, платіжні послуги;
- до кінця воєнного стану в разі, якщо платник сплатить донараховану за результатом перевірки суму податків чи ЄСВ протягом 30 днів - він звільняється від штрафів і пені, нарахованих на таку суму.
Водночас загалом з 1 серпня 2023 року і до кінця воєнного стану буде діяти мораторій на проведення документальних перевірок з питань сплати ЄСВ.
Платників податків звільнили від відповідальності за порушення в сфері застосування РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, а також за порушення в сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану й до 1 серпня 2023 року.
Скасування 2% єдиного податку. Як закон діятиме не прифронтових територіях
В населених пунктах, які вважають відповідно до наказу Мінреінтеграції, прифронтовими, діятиму м'якші правила оподаткування.
Законопроєкт №8401 передбачає збережння права добровільної сплати ЄП для прифронтових територій. Платники податків звільняються від фінансової відповідальності за порушення у сфері застосування РРО, якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.
До платників податків на прифронтових територіях (у тому числі на територіях можливих бойових дій) не вживатимуться заходи з погашення податкового боргу.
У травні Рада ухвалила документ в першому читанні. Прийняття цього закону є одним із зобов'язань України в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
В грудні 2022 року про розробку цього законопроєкта Мінфіном повідомляв Гетманцев.
Він нагадав, що єдиний податок у 2% було введено у березні 2022 року, "коли вся економіка перебувала в зацепінні від шоку війни", і це стало одним з факторів, які оживили український бізнес.
Джерело фото: ua.depositphotos.com