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Зеленський підписав закон про скасування податку на нерухомість, пошкоджену під час війни
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає припинення нарахування та сплати податку на нерухомість, яку було знищено чи пошкоджено внаслідок російської агресії. Відповідні дані оприлюднені на сайті Верховної Ради.
Як пояснив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, закон передбачає:
- Звільнення плати за землю для фізичних осіб (за весь 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 по 01.01.2023), якщо земельна ділянка перебуває під окупацією або розташована на території активних бойових дій. Із 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.
- Звільнення від податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021-2022 роки) та юридичних осіб (з 01.03.2022 - 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташована на території активних бойових дій або на окупованій території. Із 2023 року норма так само діятиме до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.
- Звільнення від єдиного податку четвертої групи з 01.03.2022 за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій. Норма не стосується ділянок, де бойові дії чи окупація завершилися до 01.05.2022.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у цілому 11 квітня. Рішення набрало 281 голос "за".