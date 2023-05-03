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Зеленский подписал закон об отмене налога на недвижимость, поврежденную во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий прекращение начисления и уплаты налога на недвижимость, которая была уничтожена или повреждена в результате российской агрессии. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.
Как пояснил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, закон предусматривает:
- Освобождение от платы за землю для физических лиц (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 по 01.01.2023), если земельный участок находится под оккупацией или расположен на территории активных боевых действий. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.
- Освобождение от налога на недвижимость для физических лиц (за 2021-2022 годы) и юридических лиц (с 01.03.2022 – 01.01.2023), если жилая недвижимость расположена на территории активных боевых действий или на оккупированной территории. С 2023 года норма также будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.
- Освобождение от единого налога четвертой группы с 01.03.2022 года за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий. Норма не касается участков, где боевые действия или оккупация завершились до 01.05.2022.
Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в целом 11 апреля. Решение набрало 281 голос "за".