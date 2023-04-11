Рада освободила от налога на недвижимость собственников имущества, пострадавшего в результате боевых действий

Верховная Рада во время заседания 11 апреля приняла в целом законопроет №7632 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество". Решение поддержал 281 народный депутат.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налогам и таможенной политике Ярослав Железняк.

Законопроєкт предлагает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины об установлении особенности начисления и уплаты налога на недвижимое имущество за 2022 год и за следующие налоговые отчетные периоды, включая год, в котором истечет трехлетний срок с даты отмены военного положения.

В частности, в Налоговом кодексе закрепят норму о неначислении и не уплате налога на недвижимое имущество с месяца, в котором произошло разрушение объекта. Уточняем, что владелец недвижимости должен получить подтверждающий акт осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или его территориальным органом) или органом местного самоуправления.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев уточнил, что законопроект также предусматривает освобождение беженцев от представления декларации в Украине, если они получили за рубежом помощь от иностранных государств и организаций.

Законопроєкт также исправил коллизию с перечнем оккупированных территорий: утвержденный Минреинтеграции перечень будет применяться налоговой в полном объеме.

Уточняем, что освобождение платы за землю и налога на недвижимость для физических и юридических лиц будет применяться, если земельный участок/объект расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

Напомним, правительство также предлагает упразднить налогообложение компенсаций по ипотечным кредитам. Речь идет о компенсациях кредитов, предоставляемых в соответствии с утвержденными правительством условиями обеспечения Украинской финансовой жилищной компанией доступного ипотечного кредитования граждан.