"єОселя": Кабмин предлагает отменить налогообложение компенсаций по ипотечным кредитам

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект, предусматривающий невключение в облагаемый налогом доход налогоплательщиков компенсации первого взноса по кредиту, обеспеченному ипотекой, полученной согласно программе "єОселя".

Как сообщил в Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, документ был одобрен на заседании Кабмина 7 апреля. Им предлагается внести соответствующие изменения в пункт 165.1 статьи 165 Налогового кодекса.

Речь идет о компенсациях кредитов, предоставляемых в соответствии с утвержденными правительством условиями обеспечения Украинской финансовой жилищной компанией доступного ипотечного кредитования граждан.

Согласно предложенной норме, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не будет включаться доход, полученный им как дополнительное благо, в виде уплаченной в пользу физлица-заемщика компенсации первого взноса по кредиту, обеспеченному ипотекой; части процентной ставки или части суммы возврата кредита.

"В настоящее время в Украине действует программа "єОселя", которой могут воспользоваться военнослужащие, защитники Украины, медицинские работники, ученые, учителя. Согласно законопроекту, не нужно будет уплачивать ни 18% налога на доходы физических лиц, ни 1,5% военного сбора. Это снизит финансовое давление на семьи, которые получили жилье и выплачивают кредит", - отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в общей сложности уже почти 1 тысяча семей получили жилье благодаря программе "єОселя". Льготные кредиты выданы на сумму 1,2 миллиарда гривен. Напомним, что начали их выдавать еще в октябре 2022 года.