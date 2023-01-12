Недоступная ипотека под 3%. Почему тормозит распиаренная чиновниками программа "еОселя"

Со старта государственной программы по предоставлению населению льготной ипотеки "еОселя" прошло уже 3 с половиной месяца (программа началась 1 октября). На сегодняшний день банки-участники программы выдали всего лишь чуть более 500 кредитов.

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Такой скромный результат поражает по нескольким причинам. На получение "доступной ипотеки" подано уже более 24 тыс. заявок. Так что результат всего лишь в 500 соглашений никак не вписывается в заявленные чиновниками планы. А планы заявлены амбициозные. Как говорила ранее министр экономики Юлия Свириденко, в 2023 году планируется выдать 12-15 тыс. таких ипотечных кредитов.

Даже с учетом того, что, согласно ожиданиям чиновников, государственная программа заработает полным ходом только в 2023 году, заявленные планы означают, что банки-участники должны удовлетворять по 1-1,25 тыс. заявок ежемесячно. К слову, до широкомасштабной войны этот показатель составлял до 800 ипотек в месяц.

Но уже сейчас видно, что получить доступную ипотеку не так-то просто.

Напомним ключевые параметры льготной ипотеки с участием государства такие:

ставка кредитования под 3% годовых;

срок кредитования до 20 лет с первоначальным взносом от 20%;

максимальная сумма кредита – 6 млн грн;

госбюджет покрывает практически всю стоимость кредита для заемщика.

Формально участниками программы "еОселя" являются пять банков: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank. И нужно отметить, что выдачей льготных кредитов занимаются в основном первые три финучреждения. Сама "еОселя" реализуется Минэкономики совместно с Минцифрой и "Укрфинжитлом".

Например, почти половина из всех выданных ипотек приходится на Ощадбанк, обслуживающий военных. По программе "еОселя" он профинансировал более 220 льготных кредитов на 300 млн грн. К программе также выражают интерес и другие банки. К примеру, Сенс Банк и Кредит Днепр.

Согласно замыслу, изначально на доступную ипотеку могли претендовать только четыре категории населения:

военнослужащие (туда же – правоохранители и члены их семей);

педагоги;

медики;

ученые.

На втором этапе, который должен начаться в 2023 году, доступная ипотека станет открытой для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Впрочем, они смогут взять кредит на приобретение жилья под 7% годовых.

Банки очень тщательно отбирают кандидатов, изучая их надежность.

В разговоре с нами пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга признает, что выдача ипотеки по программе "еОселя" действительно проходит медленнее, чем рассчитывали в Минэкономики. В свою очередь директор агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов его слова подтверждает и объясняет причины такой неторопливости: "У разных банков разные требования. Ощадбанк вообще требует документы, которые для сделки не нужны. Например, документы о детях; спрашивает, какова общая сумма доходов в месяц приходится на детей, жену, где они зарегистрированы".

Таким образом, банки перестраховываются, пропуская наиболее надежных заемщиков. В Приватбанке, по словам Андрея Романова, немного легче, чем в "Ощаде". Еще проще пройти все процедуры в Укргазбанке.

"По моему мнению, Укргазбанк среди всех в этом смысле наиболее продвинут. Здесь находят решения по разным ситуациям", – добавляет эксперт.

Отметим, что финучреждения часто не объясняют причин отказа в выдаче кредита по программе "еОселя". Иногда случаются просто абсурдные случаи, когда в предоставлении льготной ипотеки могут отказать клиенту, когда-то бравшему в кредит утюг, имея просрочку по выплате 600 грн в течение 3 месяцев.

Есть и техническая сторона вопроса. Оставить окопы заемщикам не удастся

Чтобы оформить "еОселю", нужно не только подать заявку через "Дию" для получения предварительного решения, но и подать документы в банк лично. А у военнослужащего, на передовой защищающего государство, конечно, такой возможности нет.

"Сначала объекту недвижимости предстоит пройти проверку банков, чтобы он подпадал под критерии: стоимость квадратного метра, общая сумма "квадратов" на одного члена семьи и т.д. И надо, чтобы человек для закрытия сделки приехал лично", – говорит Андрей Романов.

А военнослужащие – именно та категория претендентов на "еОселю", которая подает больше всего заявок и чаще всего получает ипотеку. Согласно статистике Минэкономики, из 507 получателей "еОсели" на 9 января 441 – военнослужащие и силовики (87%).

Проблему признает и глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова: "В "Дии" можно только выбрать место, дом, квартиру и т.д. Это только предварительное оформление. Что-то похоже на паспорт кредита. А на оформление сделки предстоит прийти физически".

Для сравнения: из полутысячи счастливцев, которым досталась доступная ипотека, медиков оказалось только 41, учителей – 20, а ученых – 5.

Также есть проблема небольшого количества банков-участников.

"Конечно, сейчас оформить "еОселю" можно только через пять банков. Думаю, этого мало. Тем более, некоторые финучреждения прямо заявляют о своем желании участвовать в программе", – считает глава НАБУ.

В Кабмине сделали выводы и вносят в программу коррективы

Судя по всему, Правительство осталось недовольным темпами предоставления доступной ипотеки. Поэтому Кабмин внес некоторые изменения в программу. Если раньше жилье, покупка которого финансируется по программе "еселя", должно быть не старше 10 лет, то теперь это требование распространяется только на областные центры. Во всех остальных местах по областям допустимый возраст жилья, которое можно будет получить через "есель", повысили до 50 лет. Такая недвижимость намного дешевле, потому и шансов найти на нее покупателя больше. И действительно, большинство приобретенной недвижимости по госпрограмме – это квартиры на вторичном рынке (71%).

Только более 20% заемщиков берут кредит на жилье от застройщиков, по партнерским отношениям с которыми решения принимают банки-участники.

"Сейчас правительство готовит дополнительные нормативные документы. По Киеву по "еОсели" жилья пока никто не продает. Как и по областным центрам. Но через месяц-полтора вопрос будет решен. Сейчас же основной акцент на пригородную зону. Желающим получить жилье у крупных городах нужно немного потерпеть", – констатирует Андрей Романов.

В заключение добавим, что среди украинцев потребность в жилье действительно очень высока. За время войны было разрушено или повреждено около 20 млн. "квадратов" жилых помещений. По подсчетам Минрегиона, разрушения или существенные повреждения получили дома более 2,4 млн граждан.