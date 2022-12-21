В приложении "Дія" запустили программу "Єоселя"

21 декабря в приложении "Дія" запустили программу льготных государственных кредитов на жилье "Єоселя". Получить такой кредит можно даже во время войны.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Запустили программу "Єоселя" в приложении "Дія". Теперь украинцы могут получить льготный кредит на жилье от государства. На первом этапе услуга доступна для защитников, силовиков и их семей, а также для ученых и педагогов", - отметил Федоров.

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны миллионы украинцев лишились дома. Поэтому президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья "Єоселя", чтобы украинцы возвращались домой, жили и работали в Украине.

Кредит предоставляется под 3% годовых сроком от 1 до 20 лет для приобретения жилья в жилом доме квартирного типа. Собственный вклад – от 20% стоимости предмета ипотеки.

"Нашей задачей было разработать техническую часть услуги. Чтобы вы не ходили по нескольку раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это - более 300 полей заявлений. Но в " Дії"это все происходит всего в несколько кликов. К тому же, подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить к ним", - отметил Федоров.

Узнать больше о программе "Єоселя" можно по ссылке.

Отметим, программа доступной ипотеки "Єоселя" реализуется через ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" и Фонд развития предпринимательства.

Напомним, в Украине выдан первый доступный ипотечный кредит под 3% годовых по новой государственной программе "Єоселя". Ссуду сотрудницы Национальной полиции Украины в Чернигове выдал Ощадбанк.