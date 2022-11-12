Компанию-распорядителя программы "єОселя" возглавил напавший на журналистов экс-глава Укрэксимбанка

Наблюдательный совет частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" на заседании 11 ноября избрал председателем ее правления Евгения Мецгера. Кроме того, как говорится в сообщении компании, первым заместителем председателя ее правления избран Дмитрий Вербицкий, исполнявший ранее обязанности главы правления.

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Напомним, что 5 октября 2021 года сотрудники "Схем" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" - заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании последнего вместе с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.

Видео конфликта, однако, удалось восстановить: оно было опубликовано в тот же день. После публикации видео пришлось отреагировать уже Офису президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера. Сам он написал заявление об уходе с поста главы Укрэксимбанка после того, как Голосеевский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме него, фигурантами дела о препятствовании журналистам стали начальник департамента банковской безопасности финучреждения Игорь Тельбизов, применивший силу к оператору "Схем", чтобы тот отдал отснятую видеозапись, директор по коммуникациям банка Владимир Пикалов, а также начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов. Тельбизова и Осипов, сперва отстраненных, вскоре восстановили на работе, но после заявления главы набсовета банка о том, что они вредят его репутации, их все же уволили.

В итоге почти год спустя, 14 сентября 2022 года Голосеевский районный суд Киева признал Мецгера, Тельбизова и Осипова виновными в препятствовании журналистам, а последних двух - еще и в нанесении побоев. Однако Мецгеру был назначен штраф в 3400 гривен, а двое его подчиненных отделались штрафами по 1700 гривен.

Отметим также, что Кабинет министров в начале августа решил ввести программу компенсаций банкам процентной ставки по ипотеке до уровня 3% годовых для военных, врачей, учителей, ученых, внутренне перемещенных лиц и не обеспеченных достаточной площадью жилья граждан (для всех остальных - до уровня 7% годовых).

Обеспечением программы доступного ипотечного кредитования, получившей название "єОселя" и реализуемой через электронный портал госуслуг "Дія", занимается именно "Укрфинжилье" - компания по финансовому лизингу, учредителем которой является Министерство экономики. Программа заработала в тестовом режиме с октября, однако фактически о выдаче первого кредита на ее условиях стало известно лишь 20 октября.