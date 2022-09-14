Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": суд назначил Мецгеру штраф 3400 гривен

Голосеевский районный суд Киева 14 сентября по делу нападения на журналистов "Схем" признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык зачитал приговор, согласно которому Евгения Мецгера сочли виновным и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен без лишения права занимать определенные должности.

Также виновными суд признал бывших директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова. Обоих – по ч.1 и ч.2 статьи 171 и ч.1 статьи 126 ("Побои и пытки"). И Тельбизову, и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

"Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать апелляцию", - прокомментировал приговор Мецгер.

На уточняющий вопрос журналистов относительно его намерений занимать государственные должности в будущем, Мецгер ответил так: "Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству – да, буду. Если не нужен, то не буду. Но я считаю, что у меня достаточно навыков, которые могут быть нужны государству еще".

Назначить именно такое наказание – в виде штрафа и без лишения права занимать должности – суд просили прокуроры.

Адвокат журналистов журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура Анатолий Попов, комментируя решение, отметил, что суд "фактически вынес приговор в рамках просившей прокуратуры".

"Штраф – это то, что просила прокуратура. Мы будем обсуждать вопрос о необходимости подачи апелляционной жалобы от нас, когда ознакомимся с полным текстом судебного решения", – подчеркнул представитель потерпевших.

Он отметил, что не удовлетворен действиями прокуратуры по этому уголовному делу.

"Мы спрашивали, почему прокуратура не просила наказания в виде отстранения от возможности занимать определенные должности. Нам сообщили, что это согласовано с руководством прокуратуры", – отметил адвокат.

Напомним, что в октябре 2021 года разгорелся громкий скандал, когда журналисты "Схем" заявили о нападении на них во время интервью с Евгением Мецгером после неудобного вопроса, поставленного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшее принудительное содержание его с оператором в кабинете Мецгера и изъятие у них техники для удаления отснятого материала.

Видео конфликта, однако, удалось восстановить: оно было опубликовано.

После публикации видео пришлось отреагировать уже в Офисе президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера.

Евгений Мецгер написал заявление об освобождении от должности глава правления Укрэксимбанка после того, как Голосеевский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о нападении на журналистов "Радио Свобода".

Кроме Мецгера, по делу о препятствовании журналистам фигурантами являются начальник департамента банковской безопасности финучреждения Игорь Тельбизов и директор коммуникаций Владимир Пикалов.