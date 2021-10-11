Мецгер уволился с должности главы правления Укрэксимбанка

Евгений Мецгер, глава правления Укрэксимбанка, которому Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в деле о нападении на журналистов "Радио Свобода" написал заявление об уходе с поста.

Банкир сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

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"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка. Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк. Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыли уже 1,75 млрд грн", — отметил он.

По словам банкира, понятно, что его объяснения сейчас не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. Именно поэтому для него было настолько неожиданно услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка.

"И также еще раз утверждаю — заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности. Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", — подытожил Мецгер.

Через непродолжительное время пресс-служба Укрэксимбанка сообщила, что наблюдательный совет уволил Мецгера по 39 КЗоТ, то есть по собственному желанию последнего. Дата увольнения — 11 октября 2021 года.

Напомним, что 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.

Однако видео конфликта удалось восстановить, оно было опубликовано поздно вечером в тот же день.