Укрэксимбанк о скандальном кредите на покупку ТРЦ Sky Mall: "Ни одного нарушения не было"

Отстраненный от должности главы правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер отмечает, что финучреждение не совершало никаких нарушений в процессе выдачи кредита на 60 млн долларов компании бизнесмена Сергея Брюховецкого, купившей за эти деньги торгово-развлекательный центр Sky Mall в Киеве и направившую часть средств на погашение кредитов в других банках. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретенный ТЦ, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью 107 млн долларов находятся в залоге банка", — отметил Мецгер.

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Кроме того, он подчеркнул, что кредит не является проблемным — средства по нему выплачиваются должным образом как в части тела кредита, так и в части процентов.

"Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено... Государственный банк не сделал ни одного нарушения. У нас есть все документы, и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия", — добавил руководитель финучреждения.

Он также подчеркнул, что выдача кредита была согласована кредитным комитетом банка, за нее проголосовало правление, а наблюдательный совет не высказывал никаких замечаний к этому.

При этом Мецгер дал понять, что не владеет информацией о ведении Брюховецким бизнеса на оккупированной территории Донецкой области и уплате "налогов" самопровозглашенным властям "ДНР".

"Брюховецкий до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес... Относительно документов, которые нашли журналисты: эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь, расследование будет быстрым и общество узнает правду", — написал он.

Ранее в пятницу был опубликован сюжет расследовательской программы "Схемы" — проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — о выдаче данного кредита.

В частности, претензией журналистов, помимо вероятного бизнеса в "ДНР" бенефициара компании-получателя кредита, было то, что переданный в залог по кредиту ТРЦ Sky Mall имел сомнительную ценность, поскольку за него годами шла судебная борьба в нескольких юрисдикциях. Мецгер же заявил, что имущественные претензии прежних владельцев объекта — это претензии друг к другу, а не к банку, и не касаются самого предмета обеспечения.

Напомним, что 4 октября журналисты, пытаясь получить комментарий Мецгера по данной ситуации у него же в кабинете, столкнулись с агрессивной реакцией Мецгера и его подчиненных — главы службы безопасности банка и его пресс-службы. У оператора "Схем" силой отобрали камеру и удалили отснятый материал, который, однако, журналисты впоследствии восстановили и опубликовали.

Из-за скандала с препятствованием журналистам набсовет отстранил Мецгера от работы, а полиция открыла уголовное производство. Мецгеру и начальнику службы безопасности Укрэксимбанка уже сообщили о подозрении.