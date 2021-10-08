Скандал с Укрэксимбанком: "Схемы" опубликовали расследование о $60 млн на покупку Sky Mall

"Схемам" удалось выяснить, что государственный Укрэксимбанк в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита на покупку ТРЦ Sky Mall фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донецкой области (ОРДЛО), на которой действует при поддержке России группировки "ДНР", и платит налоги оккупационной власти. Более того, в качестве гарантии возврата этих денег под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные, ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях.

В рамках этого расследования журналисты взяли интервью у председателя правления банка Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них. Это привело к скандалу, отстранению Мецгера от должности, открытию уголовного дела и вручения ему сообщения о подозрении в нарушении ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснили журналисты, в апреле 2021 года две компании Брюховецкого взяли кредит на $60 млн. Он выступает поручителем по договору. Брюховецкий — бизнесмен из Горловки Донецкой области. Он является тестем народного депутата от партии ОПЗЖ Федора Христенко.

Как удалось установить "Схемам", Сергей Брюховецкий — владелец горловской компании "Спец-Реммаш", которая ремонтирует оборудование для местных шахт. В декабре 2014 года оккупационные власти в Горловке зарегистрировали компанию "Спец-Реммаш" по так называемым местным "законами". В расследовании говорится, что за семь месяцев 2021 года компания уплатила оккупационной администрации по меньшей мере 3,5 млн рублей (примерно 1,4 млн грн).

Чтобы получить кредит, Укрэксимбанку предложили залог: киевский торгово-развлекательный центр Sky Mall. Из документов, которые есть в распоряжении журналистов, следует, что суть кредита, выданного Укрэксимбанком, заключалась в том, чтобы профинансировать покупку ТРЦ. Механизм изложен в кредитном договоре объемом более чем 100 страниц.

Вопросы именно об этом кредите во время интервью с Мецгером привели к нападению сотрудников банка на журналистов.

"У нас есть заемщик, который приобрел этот объект, Sky Mall, передал нам его в залог. Мы анализировали производства, еще имеющиеся между предпредыдущим и предпредпредыдущим владельцем предмета ипотеки. Это имущественные претензии друг к другу, а не к банку, и не касаются предмета обеспечения", — сказал Мецгер.

Комментируя возможную уплату налогов боевикам "ДНР", Мецгер заявил, что "владельцев компаний, которые зарегистрированы в „ДНР" и платят налоги в „ДНР", таких владельцев компаний в этих компаниях-заемщиках нет".

После этого директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов сказал журналисту Кириллу Овсяному, что вопросов по кредиту не было в списке вопросов, которые были согласованы перед интервью. "Заканчивайте интервью, потому что это что-то какая-то дурня началась", — заявил Мецгер.

Напомним, главной проблемой в отношениях между Украиной и Эстонией считают ситуацию с ТРЦ SkyMall.

Ранее сообщалось, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

После этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе форума YES-Brainstorming заявила, что Украине для приближения к членству в Европейском Союзе потребуется еще много лет.

Перед этим президент Эстонии призывала своих граждан не инвестировать средства в украинскую экономику из-за рисков потерять свои активы.