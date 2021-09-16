Политика 30 минут назад

В призывах президента Эстонии не инвестировать в Украину обвинили окружение Порошенко

Главной проблемой в отношениях между Украиной и Эстонией считают ситуацию с ТРЦ SkyMall

Петр Порошенко. Фото: Getty Images Петр Порошенко. Фото: Getty Images
Петр Порошенко. Фото: Getty Images

Глава Временной следственной комиссии (ВСК) по защите прав инвесторов Галина Янченко, комментируя заявление президента Эстонии о том, что она не советует инвестировать в Украину, обвинила окружение пятого президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

По ее словам, главным негативным моментом в отношениях между Украиной и Эстонией является ситуация с торгово-развлекательным центром (ТРЦ) Skymall.

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"Меня огорчил месседж президента Эстонии. Не самим фактом, а тем, что на сегодняшний день существует только один вопрос, который наложил негативный отпечаток на взаимодействие и сотрудничество между Украиной и Эстонией, — это кейс SkyMall. Думаю, именно его она и имела в виду. Да, он резонансный и большой, но это вопрос политической коррупции в окружении Петра Порошенко", — рассказала глава ВСК.

По словам Янченко, история с ТРЦ SkyMall длилась годами.

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"Больше всего негативных событий произошло в период между 2014 и 2018 годами. Не последнюю роль в нем сыграли так называемые "смотрящие", которые при Порошенко отвечали за правоохранительные органы, прокуратуру и суды. У Украины и Эстонии должны быть самые лучшие взаимоотношения — дипломатические, политические и экономические. Вопрос в том, чтобы разобраться с кейсом SkyMall. Правоохранительные органы должны сыграть в этом ключевую роль", — подчеркнула Янченко.

Она добавила, что на сегодняшний день есть все предпосылки довести дело Skymall до конца и наладить отношения с Эстонией

"У команды Владимира Зеленского, по моему мнению, нет никаких личных заинтересованностей в этом деле. Соответственно, есть все предпосылки к тому, чтобы довести его до конца и таким образом наладить наши отношения с Эстонией, вернуть доверие эстонских инвесторов к Украине", — резюмировала Янченко.

Ранее сообщалось, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

После этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе форума YES-Brainstorming заявила, что Украине для приближения к членству в Европейском Союзе потребуется еще много лет.  

Перед этим президент Эстонии призывала своих граждан не инвестировать средства в украинскую экономику из-за рисков потерять свои активы. 

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