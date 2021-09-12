У эстонской компании в Украине требовали акции взамен на соглашение — президент Кальюлайд

Украине для приближения к членству в Европейском Союзе потребуется еще много лет. Об этом в ходе форума YES-Brainstorming заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока Киев — "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", — отметила Кальюлайд.

Перед этим она заявляла, что Украине для членства необходимо еще не менее 20 лет работы. Кальюлайд также рассказала о проблемах эстонских инвесторов в Украине.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял) и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций. Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", — подчеркнула президент Эстонии.

При этом, Кальюлайд сказала, что всегда была сторонником членства в Евросоюзе таких постсоветских государств, как Украина, Грузия или Молдова.

"Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них — поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды произойдет чудо, и они услышат этот месседж — тогда Украина начнет приближаться к ЕС", — резюмировала Кальюлайд.

Ранее президент Эстонии призывала своих граждан не инвестировать средства в украинскую экономику из-за рисков потерять свои активы.

Напомним, 31 августа в ходе второго тура голосования президентом Эстонии стал глава Национального музея Эстонии Алар Карис. За его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 101.