Эстонцам я советую не инвестировать в Украину — президент Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывает своих граждан не инвестировать средства в украинскую экономику из-за рисков потерять свои активы. Об этом она сказала в интервью "Экономической правде".

"Картина реформ у вас полна нюансов. Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее. Потому что вы можете потерять инвестиции", — сказала она.

По словам Кальюлайд, уже были случаи, когда эстонцы теряли собственность в Украине, и даже получив решение суда в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество.

"Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да. Продавать Украине систему "Трембита" — да", — подчеркнула она.

В то же время эстонский президент выразила надежду на то, что ситуация изменится, и она сможет спокойно советовать согражданам вкладывать деньги в Украину.

"И это будет означать, что у вас увеличится количество инвестиций не только из Эстонии, но и со всего мира, потому что бизнес будет чувствовать себя у вас безопасно. Сейчас этого нет", — заявила Кальюлайд.

При этом она подчеркнула, что понимает, как непросто "одновременно проводить экономические реформы и вести войну", и она ценит усилия Украины, однако добавила, что ей "еще очень многое нужно сделать".

Отметим при этом, что согласно недавнему опросу, около 40% украинцев воздерживаются от открытия собственного бизнеса из-за отсутствия начальных инвестиций.