40% украинцев не могут открыть свой бизнес из-за отсутствия начального капитала — опрос

Около 40% граждан Украины воздерживаются от открытия собственного бизнеса из-за отсутствия начальных инвестиций.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провело в апреле этого года британское маркетинговое агентство OnePoll по заказу компании Herbalife Nutrition. Участие в опросе приняли более 25 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 40 лет из 35 стран. В Украине в опросе приняли участие более тысячи человек.

По результатам исследования, подавляющее большинство (66%) молодых предпринимателей Украины смогли сохранить свой бизнес в период глобальных вызовов 2020 года, что на 10% больше, чем в среднем по миру.

Помимо этого, 92% молодых предпринимателей считают, что сейчас лучшее время для начала собственного дела.

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В OnePoll отмечают, что в целом опрос показывает позитивные настроения по ведению собственного бизнеса как среди предпринимателей, так и среди тех, кто еще не открыл собственное дело.

Что касается сферы деятельности, где украинцы хотели бы открыть бизнес, то лидером является торговля (30% опрошенных). Второе место разделяют сфера питания и профессиональные услуги — по 14%.

В то же время открыть свое дело в области технологий хотели бы 13% респондентов, что меньше мирового показателя (24%).

При этом респонденты имеют определенные опасения: наиболее часто среди факторов, которые заставляют воздержаться от открытия собственного дела, упоминают отсутствие начальных инвестиций (почти 40% респондентов).

Еще одним из барьеров 37% граждан Украины считают риски и ограничения, связанные с пандемией. Также 28% опасаются недостаточной финансовой поддержки и отсутствия знаний о рынке.

"Сфера прямых продаж является хорошей коммуникационной платформой для развития собственного бизнеса. Ведь построить свое дело с нуля здесь легче, чем в любой другой отрасли, в том числе благодаря финансовому вопросу — входной барьер не требует наличия значительного стартового капитала. Поэтому вполне очевидно, что построение бизнеса в сфере прямых продаж уже несколько десятилетий служит фундаментальной школой предпринимательства в Украине", — считает директор Herbalife Nutrition Украины Татьяна Серебряник.

Согласно исследованию, в Украине больше, чем в среднем по миру, наблюдаются мотивы "работать на себя" (55% против 44%), способность поддерживать свою семью (46% против 37%) и желание следовать своей мечте (56% против 41%).

Практически половина потенциальных предпринимателей в мире считают, что молодой возраст повышает их шансы на успех. Среди украинских респондентов таких 53%. 51% опрошенных считают возраст 21-30 лет лучшим для открытия собственного бизнеса. Несколько меньше, 42%, считают лучшим возраст 31-40 лет.

Своими главными предпринимательскими преимуществами украинцы в возрасте 18-40 лет считают способность лучше адаптироваться к новым технологиям (24%), свежий взгляд на вещи и наличие новых идей (16%).

Эксперты подчеркнули, что во всем мире исследования демонстрируют довольно высокий процент тех, кто считает, что период глобальных изменений, которые произошли в 2020 году, усложнили открытие собственного дела — так ответили 62% опрошенных. В Украине же такие настроения прослеживаются у 73% респондентов.

Напомним, что за 2019 год, когда число связанных с чиновниками компаний выросло почти на 10% относительно 2018 года, общее число предприятий в Украине увеличилось лишь на 4% — до 971 тысячи.

Как сообщалось ранее, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева.

При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.

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