Под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО)

Под зданием Верховной Рады 1 декабря снова протестуют недовольные предприниматели, требующие, в частности, принятия законопроектов №3853-1(2) и 3993, направленных на упрощение системы налогообложения, против введения обязательности регистраторов расчетных операций для малого бизнеса и против карантинных мер.

Участники акции протеста SaveФОП заблокировали движение по улице Грушевского и намерены пройти маршем по центру Киева через улицы Крещатик и Банковую, где расположен Офис президента.

Протестующие при этом выступают выступают против законопроекта №4439 об отсрочке обязательности кассовых аппаратов, внесенного накануне президентом Владимиром Зеленским, поскольку документ предусматривает такую отсрочку до 2022 года далеко не для всех категорий бизнеса.

Киевская полиция утром во вторник сообщила, что за правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят как полицейские, так и военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других подразделений МВД.

"В то же время информируем, что в связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и на улице Грушевского. Поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", — сообщили в полиции.