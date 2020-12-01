Политика 20 минут назад

Под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО)

Малый бизнес недоволен инициативой Зеленского, не решающей проблему обязательного применения кассовых аппаратов

Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Радио Свобода
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Радио Свобода
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Радио Свобода
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Радио Свобода
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Радио Свобода
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Радио Свобода
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Страна.ua
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Страна.ua
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Страна.ua
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: Страна.ua
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Митинг предпринимателей под Радой, 1 декабря 2020. Фото: РБК-Украина
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве
Полиция на митинге ФЛП под Радой, 1 декабря 2020. Фото: ГУ НП в Киеве

Под зданием Верховной Рады 1 декабря снова протестуют недовольные предприниматели, требующие, в частности, принятия законопроектов №3853-1(2) и 3993, направленных на упрощение системы налогообложения, против введения обязательности регистраторов расчетных операций для малого бизнеса и против карантинных мер.

Участники акции протеста SaveФОП заблокировали движение по улице Грушевского и намерены пройти маршем по центру Киева через улицы Крещатик и Банковую, где расположен Офис президента.

Кратко и по делу в Telegram

Протестующие при этом выступают выступают против законопроекта №4439 об отсрочке обязательности кассовых аппаратов, внесенного накануне президентом Владимиром Зеленским, поскольку документ предусматривает такую отсрочку до 2022 года далеко не для всех категорий бизнеса.

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Киевская полиция утром во вторник сообщила, что за правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят как полицейские, так и военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других подразделений МВД.

"В то же время информируем, что в связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и на улице Грушевского. Поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом вышеупомянутой информации", — сообщили в полиции.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП. В ответ на это протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

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