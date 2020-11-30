Экономика 1 час назад

Зеленский предлагает отсрочить введение РРО для малого бизнеса до 2022 года

Президент также предлагает привязать к минимальной зарплате объемы дохода, определяющие отнесение ФЛП к той или иной группе

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года вместо 1 апреля 2021 года.

Соответствующий законопроект №4439 был внесен в парламент 27 ноября и передан на рассмотрение профильного комитета 30 ноября.

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При этом президент предлагает привязать к минимальной зарплате на начало соответствующего года объемы годового дохода, определяющие отнесение физлиц-предпринимателей к той или иной группе. Так, доход для первой группы предлагается установить до 167 минзарплат (вместо 1 млн грн), для второй — до 834 минзарплат (вместо 5 млн грн), для третьей — до 1167 минзарплат (вместо 7 млн грн).

В то же время из списка ФЛП второй-четвертой групп, которым разрешено пока не использовать РРО, Зеленский предлагает исключить предпринимателей, занимающихся ресторанным, гостиничным или туристическим бизнесом.

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В закон о РРО предлагается ввести определение "дистанционных услуг" как деятельности исполнителя по предоставлению потребителю определенного материального или нематериального блага, определенного договором, заключенным с помощью средств дистанционной связи, осуществляемой по индивидуальному заказу потребителя для удовлетворения его личных потребностей.

Использование программных РРО при розничной торговле горючим Зеленский предлагает запретить.

Также предусмотрена отмена штрафов (составляющих пять необлагаемых минимумов) в случае проведения расчетных операций через РРО без использования режима предварительного программирования наименования товаров, не являющихся подакцизными и учета их количества.

При этом Зеленский предлагает продлить на год — до 1 января 2022 года — применение штрафов за нарушение закона о применении РРО в сумме 10% стоимости проданных товаров при первом нарушении и 50% при повторном.

Помимо этого, президент предлагает убрать из законодательства нормы, касающиеся жалоб покупателей (потребителей) на нарушение порядка расчетных операций.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

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