Налоговики рассказали, как быстро зарегистрировать кассовый аппарат в смартфоне

В Государственной налоговой службе (ГНС) Украины пояснили, как можно быстро зарегистрировать программный регистратор расчетных операций (РРО).

Как сообщает пресс-центр ГНС, для начала работы с программным РРО необходимо, прежде всего, получить квалифицированную электронную подпись у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

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При этом, ГНС такие ключи выдает бесплатно.

После этого нужно установить программное обеспечение на любое удобное устройство, которое есть в наличии. Это может быть компьютер, смартфон или планшет.

Скачать программное обеспечение можно по ссылке https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.

Отметим, что 4 ноября Верховная Рада провалила голосование по отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей-"упрощенцев" на год. Законопроект отправили на повторное первое чтение.

Накануне этого председатель парламента Дмитрий Разумков выражал уверенность, что Рада отстрочит обязательность РРО на год.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада сделала обязательным использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.

Первый этап их введения стартовал с 1 августа, а с 1 января 2021 года их использование для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.

Для всех ФЛП-плательщиков единого налога обязательное применение РРО предусмотрено с 1 апреля 2021 года.