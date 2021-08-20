1 час назад

В UkraineInvest хотят получать от индустриальной релокации до $1 млрд инвестиций в год

В ведомстве надеются, что этому поможет программа "Украина — европейский производственный хаб"

Фото: Science in HD / Unsplash Фото: Science in HD / Unsplash
Фото: Science in HD / Unsplash

За счет индустриальной релокации Украина может привлекать дополнительно от $500 млн до $1 млрд в год дополнительных инвестиций.

Об этом в интервью Delo.ua заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

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Он отметил, что его ведомство запускает программу "Украина — европейский производственный хаб". Ее суть в том, что Украина находится в центре евразийского региона и располагает рядом конкурентных преимуществ. Подтолкнуть концепцию может тот факт, что из-за пандемии европейские компании увидели: если производство продукции происходит в одном регионе (часто это Азия), то во время глобальных вызовов поставки усложняются логистически.

"Мы знаем, что у около 20% европейских контрагентов возникали вопросы по качеству, количеству и времени поставок. Поэтому в Европе есть концепция второй Азии. Это подход по релокации производства", — уточнил Цивкач.

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Исполнительный директор UkraineInvest добавил, что Украина в этом контексте может быть им интересная не только за счет территориальной близости. К наиболее значимым преимуществам нашей страны можно отнести: налаженное логистическое сообщение, высококонкурентный уровень операционных расходов, доступную и конкурентную квалифицированную рабочую силу.

"Если посмотреть по логистике, европейские компании тратят ежегодно на поставку продукции из Азии больше $70 млрд. Еще около $70 млрд у них блокируется на счетах для предоплаты, потому что поставка идет от 28 до 47 дней. Мы говорим о $140 млрд, которые или подвисают, или уходят на логистику. Некоторые эти суммы можно использовать для инвестиций. Если говорить об индустриальной релокации, то можно привлекать дополнительно от $500 млн до $1 млрд в год инвестиций", — говорит Цивкач.

Напомним, ранее глава управления по международным отношениям и коммуникациям Ukraine Invest Елена Гитлянская отметила: компания "Bimbo QSR Украина", входящая в состав международной хлебопекарной холдинговой компании Grupo Bimbo, рассматривает возможность строительства в Фастове (Киевская область) завода по производству продукции для одной из крупнейших мировых сетей быстрого питания.

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