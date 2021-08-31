Политика и экономика 50 минут назад

Президентом Эстонии стал молекулярный биолог, глава Национального музея Алар Карис

Впервые за тридцать лет выборов в этом государстве он оказался единственным кандидатом на этот пост

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: ERR Президент Эстонии Алар Карис. Фото: ERR
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: ERR

Президентом Эстонии стал глава Национального музея Эстонии Алар Карис (Alar Karis). Его на внеочередной сессии во вторник, 31 августа, закрытым голосованием избрал парламент государства.

За кандидатуру Кариса проголосовало 72 депутата из 101. Незаполненными оказались восемь бюллетеней, в голосовании приняли участие 80 депутатов.

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Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура, который состоялся 30 августа, за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов. Впервые за тридцать лет президент Эстонии избран на безальтернативной основе — он был единственным кандидатом.

Отметим, что кандидатуру Кариса выдвинули обе правящие партии: Центра и Реформ, у которых 59 депутатов в парламенте. Перед голосованием во втором туре большинство от оппозиционной Социал-демократической партии (11 голосов) заявили, что поддержат кандидата.

Известно, что Карис родился 26 марта 1958 года. По образованию он молекулярный генетик и биолог развития. Также он занимал пост ректора Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

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Напомним, что предшественница Кариса Керсти Кальюлайд в своем последнем интервью украинском изданию призвала соотечественников не инвестировать средства в украинскую экономику из-за рисков потерять свои активы.

"Картина реформ у вас полна нюансов. Я как президент Эстонии много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее. Потому что вы можете потерять инвестиции", — сказала она.

По словам Кальюлайд, уже были случаи, когда эстонцы теряли собственность в Украине и, даже получив решение суда в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество.

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