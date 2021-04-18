Экс-президент Эстонии требует запретить россиянам въезд в ЕС

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил о запрете на въезд в Европейский Союз для всех граждан Российской Федерации.

"Наверное, нужен временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных семейных случаев. На кону безопасность Европы. Достаточно", — написал Ильвес в Twitter.

По словам экс-президента, подобная мера ударит рядовым россиянам, однако, несмотря на это, он требует ввести запрет на въезд граждан РФ в ЕС.

"На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно. Она сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой", — подчеркнул Ильвес.

В настоящее время Тоомас Хендрик Ильвес является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.

Напомним, в марте Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи и других стран из-за нарушения прав человека.

Ранее ЕС и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Брюссель ввел ограничения в соответствии с новым режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Разработку этого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.