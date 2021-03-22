Евросоюз ввел новые санкции против России из-за нарушения прав человека

В Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи и других стран из-за нарушения прав человека.

Конкретные имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС 22 марта, сообщил брюссельский журналист Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

В частности, санкции утвердили против 11 человек, в том числе из РФ и Китая.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", — сообщил журналист.

Ранее Украина призвала Европейский Союз ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила Брюссель воспользоваться новым санкционным механизмом.

Кроме того, Верховная Рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

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Напомним, в конце января 2021 года Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов.

Как сообщалось, Евросоюз и США ввели новые санкции против России из-за ситуации с арестом оппозиционера Алексея Навального.