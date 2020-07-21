ТРЦ Sky Mall в Киеве приобрел бывший бизнес-партнер Фирташа — СМИ

Один из самых успешных торгово-развлекательных центров Киева — Sky Mall — сменил собственника.

Бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ, который ранее за долги перешел в банк "Пивденный", сообщает "НВ Бизнес", ссылаясь на информацию двух инвестиционных банкиров и руководителя одного из ТРЦ.

Указано, что информацию о новом владельце подтвердили и в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также бывший партнер Тедера, Андрей Адамовский.

Иван Фурсин — известный украинский бизнесмен. В 2004 году он стал партнером Дмитрия Фирташа в скандально известном газовом посреднике — компании RosUkrEnergo, где ему принадлежало 5% акций. В 2011 году Фурсин возглавил набсовет принадлежавшего Фирташу банка "Надра". Тогда же журнал Forbes оценивал его состояние в $130 млн. В 2012 года бизнесмен прошел в парламент от "Партии регионов", а в 2014-м — как самовыдвиженец.

Как рассказал в комментарии изданию операционный директор девелоперской компании "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин, сейчас Sky Mall успешен, но в перспективе новый собственник может еще больше усилить ТРЦ за счет достройки второй очереди.

Однако при этом издание отмечает, что в правовом отношении вместе с выкупом ТРЦ Фурсин приобрел себе "билет на войну".

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По словам адвоката компании Arricano Евгения Малеева, сейчас Госбюро расследований занимается уголовным производством, связанным с растратой и выводом ТРЦ. При этом Хиллар Тедер, который ранее потерял контроль над Sky Mall, также рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против государства Украина для компенсации убытков.

Напомним, в сентябре 2014 года 100% корпоративных прав на ТРЦ Sky Mall было передано голландской Financing&Invest Solutions BV, а право собственности на ТРЦ было оформлено банком "Пивденный" из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн. Однако представители Arricano называли долг фиктивным и не признавали переход права на ТРЦ банку. Тедер оценивал стоимость актива в $150-200 млн.

Конфликт между Андреем Адамовским и эстонцем Хилларом Тедером продолжается с 2010 года. Тогда Stockman Адамовского выделила на достройку торгового центра $40 млн.

Взамен она получила от Arricano 50%+1 акцию в кипрском оффшоре Assofit Holdings Limited, который владел ТРЦ через компанию "Призма Бета". Но впоследствии Адамовский отказался обратно продавать свой пакет акций Arricano, хотя такая опция в договоре о купле-продаже была предусмотрена.

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В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд своим окончательным решением вернул киевский ТРК Sky Mall компании Arricano Real Estate Plc, постановив, что все акции компании Assofit Holdings Limited должны бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера. Впрочем, решение Лондонского арбитража не было выполнено до сих пор.

Как известно, ТРЦ Sky Mall — один из крупнейших торговых центров Киева, расположен на полуострове за Московским мостом, на проспекте Генерала Ватутина, 2-т. Общая торговая площадь комплекса составляет 88 тысяч квадратных метров.

Первая очередь торгового центра введена в эксплуатацию в ноябре 2007 года (гипермаркет общей площадью 22 тысячи квадратных метров), вторая — в июне 2010 года. В ТРЦ работает более 260 магазинов одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров и бижутерии, белья, бытовой техники, товаров для детей и дома.

Ранее Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, отменила продажу торгово-развлекательных комплексов (ТРК) "Солнечная галерея" в Кривом Роге и City Mall в Запорожье и приостановила предварительные соглашения о продаже с Dragon Capital Investments Limited (Кипр).