Скандал с Укрэксимбанком: суд избрал меру пресечения Евгению Мецгеру

В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева отправил главу правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера под круглосуточный домашний арест в деле о нападении на журналистов "Радио Свобода".

Об этом сообщает "Обозреватель".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Аналогичная участь по решению коллегии судей постигла и пресс-секретаря Укрэксимбанка Владимира Пикалова.

"Уже двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. В отношении одного из фигурантов — это лицо, которое отвечает за информационную политику — ночной домашний арест с 21 часа до 6 утра и одному из руководителей банка — с 22 часов до 6 утра", — отметила в комментарии телеканалу "Суспильне" пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность банка — в виде личного обязательства.

Напомним, что 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них накануне во время интервью с Мецгером после неудобного вопроса, заданного журналистом Кириллом Овсяным, дальнейшем принудительном удержании его с оператором в кабинете Мецгера и изъятии у них техники для удаления отснятого материала.

Видео конфликта, однако, удалось восстановить: оно было опубликовано поздно вечером в тот же день.

В самом Укрэксимбанке сперва объясняли, что поведение его представителей было вызвано попыткой противоправного завладения журналистами сведениями, являющимися банковской тайной, но информацию об изъятии техники для удаления видео не комментировали.

Однако после публикации видео пришлось отреагировать уже Офису президента, где заявили о необходимости отстранения Мецгера. В свою очередь Укрэксимбанк опубликовал от его имени заявление о сложении полномочий на период расследования инцидента. В дальнейшем его удовлетворил набсовет банка.

Кроме Мецгера подозрение в препятствовании журналистам получил начальник департамента банковской безопасности финучреждения Игорь Тельбизов, применивший силу к оператору "Схем", чтобы тот отдал отснятую видеозапись.

Кроме того, со стороны банка в конфликте в кабинете Мецгера участвовал его директор по коммуникациям Владимир Пикалов. Накануне сообщалось, что следствие пока изучает его роль в данной ситуации и подозрение ему не вручали.

Отметим также, что в ходе акции протеста, проведенной группой журналистов под офисом Укрэксимбанка 6 октября, те указывали на другие статьи УК, по которым можно было бы квалифицировать инцидент, в частности статья 186 (грабеж) и статья 345-1 (угроза или насилие против журналиста).