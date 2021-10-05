В Укрэксимбанке объяснили, почему его глава силой выгнал журналистов "Схем" с интервью

Государственный Укрэксимбанк объясняет действия своего главы Евгения Мецгера и его подчиненных в отношении журналистов проекта "Схемы" попыткой противоправного завладения ими сведений, являющихся банковской тайной. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Отмечается, что оно еще 16 сентября получило запрос от "Радио Свобода" относительно интервью с Мецгером согласно перечню вопросов, указанному в запросе. Его решили назначить на 4 октября.

"Однако во время интервью журналист Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений", — сказано в сообщении.

Учитывая это, отмечают в Укрэксимбанке, его пресс-служба "была вынуждена остановить" дальнейшее проведение указанного интервью.

"Дальнейшая беседа проходила в формате встречи off records. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы", — добавили в финучреждении.

При этом там никак не комментируют информацию об изъятии силой у оператора записи интервью и удалении этой информации с носителя, из-за чего журналистов якобы целый час держали в кабинете Мецгера.

Утверждается лишь, что "после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка со всей записывающей и осветительной техникой".

"Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации", — заявили в госбанке.

В связи с этим там рассматривают возможность обращения в правоохранительные структуры и в органы, регулирующие сферу телевидения и радиовещания, с тем, чтобы действия журналиста были ими оценены.

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А тем временем, как сообщает Офис генерального прокурора, полиция проводит расследование по заявлению журналистов "Схем", рассказавших о силовом препятствовании их работе сотрудниками Укрэксимбанка по распоряжению Мецгера у него же в кабинете.

Отмечается, что расследование инцидента осуществляет Голосеевское управление полиции Киева, его ход взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

"Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Данный факт расследуется по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, утром 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них во время интервью с Мецгером после некоего неудобного вопроса, заданного Овсяным.

Тот, однако, несмотря на изъятие видеотехники, смог записать происходившее на аудио. По меньшей мере часть записи "Схемы" уже опубликовали, но о сути интересовавших "Схемы" фактов пообещали рассказать в самом расследовании, которое должно выйти "в ближайшее время".