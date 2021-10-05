Политика 1 час назад

В Укрэксимбанке объяснили, почему его глава силой выгнал журналистов "Схем" с интервью

При этом никак не комментируются информация, что прежде, чем отпустить журналистов, у них силой стерли отснятые материалы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Государственный Укрэксимбанк объясняет действия своего главы Евгения Мецгера и его подчиненных в отношении журналистов проекта "Схемы" попыткой противоправного завладения ими сведений, являющихся банковской тайной. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Отмечается, что оно еще 16 сентября получило запрос от "Радио Свобода" относительно интервью с Мецгером согласно перечню вопросов, указанному в запросе. Его решили назначить на 4 октября.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Однако во время интервью журналист Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений", — сказано в сообщении.

Учитывая это, отмечают в Укрэксимбанке, его пресс-служба "была вынуждена остановить" дальнейшее проведение указанного интервью.

"Дальнейшая беседа проходила в формате встречи off records. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы", — добавили в финучреждении.

При этом там никак не комментируют информацию об изъятии силой у оператора записи интервью и удалении этой информации с носителя, из-за чего журналистов якобы целый час держали в кабинете Мецгера.

Утверждается лишь, что "после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка со всей записывающей и осветительной техникой".

"Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации", — заявили в госбанке.

В связи с этим там рассматривают возможность обращения в правоохранительные структуры и в органы, регулирующие сферу телевидения и радиовещания, с тем, чтобы действия журналиста были ими оценены.

Читайте также:
В ГБР оценили ежегодный ущерб от коррупции властей Киева

А тем временем, как сообщает Офис генерального прокурора, полиция проводит расследование по заявлению журналистов "Схем", рассказавших о силовом препятствовании их работе сотрудниками Укрэксимбанка по распоряжению Мецгера у него же в кабинете.

Отмечается, что расследование инцидента осуществляет Голосеевское управление полиции Киева, его ход взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

"Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Данный факт расследуется по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, утром 5 октября сотрудники "Схем" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявили о нападении на них во время интервью с Мецгером после некоего неудобного вопроса, заданного Овсяным.

Тот, однако, несмотря на изъятие видеотехники, смог записать происходившее на аудио. По меньшей мере часть записи "Схемы" уже опубликовали, но о сути интересовавших "Схемы" фактов пообещали рассказать в самом расследовании, которое должно выйти "в ближайшее время".

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Скандал с Pandora Papers: журналисты раскрыли тайные офшоры Зеленского
Скандал с Pandora Papers: журналисты раскрыли тайные офшоры Зеленского
ОП о Pandora Papers: "Привязка "Квартала 95" к истории ПриватБанка — чистая конспирология"
ОП о Pandora Papers: "Привязка "Квартала 95" к истории ПриватБанка — чистая конспирология"
Журналисты "Схем" заявили о нападении главы Укрэксимбанка Мецгера и его охранников
Журналисты "Схем" заявили о нападении главы Укрэксимбанка Мецгера и его охранников
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Каких ФОП и как именно коснется новое налоговое "улучшение" — ежемесячный отчет по ЕСВ

  3. Цукерберг потерял $7 млрд из-за глобального сбоя Facebook: акции соцсети подешевели на 5%

  4. Для получения эффекта от легализации игорного бизнеса нужно побороть нелегалов — Кучухидзе

  5. Обязательное внедрение ПРРО: что это такое и какие сроки для ФЛП

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...