В ГБР оценили ежегодный ущерб от коррупции властей Киева

Государственное бюро расследований отмечает, что согласно его предварительным оценкам системная коррупция чиновников Киевгорадминистрации ежегодно может наносить ущерб территориальной общине столицы на общую сумму около 10 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГБР.

"Анализ имеющейся у бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд грн", — сказано в нем.

Основным механизмом воровства в ГБР называют неэффективное и бесконтрольное перераспределение средств руководством города между 128 коммунальными предприятиями. В частности, указывается, что ежегодно в КП направляется более 20 млрд грн, что в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски.

ГБР отмечает, что на сегодня расследует возможные противоправные действия:

• руководства КП лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленстрой" и Национального природного парка "Голосеевский",

• служащих коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева,

• должностных лиц КП "Спортивный комплекс",

• депутатов Киевского горсовета и должностных лиц КП "Киевпастранс",

• руководства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА и компании "Киевводоканал",

• должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ", "Киевтеплоэнерго", "Плесо", "Киевреклама" и "Киевкоммунсервис" при проведении тендерных закупок,

• должностных лиц департамента образования и науки КГГА и его структурных подразделений,

• чиновников КП "Киевжилспецэксплуатация".

"Продолжается работа и по разоблачению других потенциальных уголовных правонарушений должностных лиц. ГБР будет регулярно отчитываться и о работе в других регионах, поскольку сегодня обеспечение граждан достойными условиями жизни во многом зависит от местных властей. Все решившие, что финансовая самостоятельность позволяет разворовывать местные бюджеты, будут нести уголовную ответственность", — подчеркнули в бюро.