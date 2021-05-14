Обыски на киевских предприятиях: почему Офис Зеленского решил резко атаковать Кличко?

В последние три дня киевские правоохранители одну за другой публикуют отчеты о "налетах" на киевские коммунальные предприятия и в кабинеты чиновников КГГА.

Буквально за пару последних дней Киевская городская прокуратура сообщила по подозрении сразу 11 сотрудникам коммунальных предприятий Киева в рамках расследований коррупционных схем. Накануне правоохранители наведались с обысками в целых ряд предприятий, департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) и по местам жительства фигурантов производств. В том числе обыски прошли и дома у близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко — главы исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного.

Сам мэр Кличко уже назвал происходящее давлением на столичную власть и на него лично, а Палатный, в свою очередь, заявил, что таким образом руководство страны пытается надавить и запугать партию "УДАР", которая "может составить сильную конкуренцию на выборах".

Прокуратура говорит о коррупции, а Кличко — о кресле главы КГГА

В частности, в столичной прокуратуре сообщили, что ведут уголовные производства, которые касаются незаконного завладения бюджетными средствами в коммунальных предприятиях Киева, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей и "крышевания" нелегального бизнеса.

В рамках уголовных производств правоохранители провели ряд обысков с целью найти и изъять первичные финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства. 11 и 12 мая обыски прошли в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, офисах структур, выступающих подрядчиками, а также дома у фигурантов уголовных производств.

В частности, правоохранители наведались в КО "Киевзеленстрой", КП "Спецжилфонд", в корпорации "КиевАвтодор", департамента соцполитики, градостроения и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, в КП "Киевгорсвет". 13 мая обыски продолжились в КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс" и департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

"На сегодняшний день (13 мая — Delo.ua) по результатам проведенных следственных действий вручены сообщения о подозрении 11 лицам, в том числе действующим сотрудникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в частности, и руководителям, — отчитались в Киевской городской прокуратуре, — Следственные действия сейчас продолжаются. Проходит изучение изъятой финансовой документации".

На этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "в течение последних двух лет правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть", в работе которой "нулевая толерантность к коррупции". По мнению Кличко, все происходящее — это политическое давление, связанное с намерением руководства страны уволить его с поста главы КГГА.

"Происходящее — это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично. И скажу, с чем оно связано. Киев изучает вопрос о введении исполкомов — когда громада и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок", — заявил он.

Отметим, что согласно закону "О столице", избранный мэр Киева также назначается на пост главы Киевского городской государственной администрации. Сейчас на рассмотрении Конституционного суда находится представление, направленное на разъяснение вопроса о том, имеет ли право президент Украины уволить избранного мэра Киева с поста главы КГГА, а также может ли он назначить на этот пост другого человека, если полномочия действующего мэра еще не подошли к концу.

К слову, конфликт между Кличко и Офисом президента относительно поста главы КГГА начался после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. ОП требовал у Кличко сложить полномочия главы КГГА перед новоизбранным президентом, однако Кличко ссылался на закон "О столице", который дает ему право занимать этот пост. Тогда ситуация так и не разрешилась, а центральная власть задумала изменить закон "О столице" так, чтобы он, в числе прочего, предусматривал и разделение должностей мэра Киева и главы КГГА. Однако пока эта идея не реализована, а противостояние Кличко и ОП затихло после того, как он вновь победил на местных выборах.

Снова слова об увольнении Кличко прозвучали в апреле 2021 года: в период обострения ситуации с пандемией COVID-19 мэр Киева потребовал, чтобы правительство ввело общенациональный локдаун. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивного карантина достаточно, а у Киева есть больше всего ресурсов, чтобы противодействовать пандемии, но если Кличко с этим не согласен, можно обратиться к Зеленскому с вопросом о назначении нового главы КГГА.

Борьба за влияние

По словам политолога Владимира Фесенко, киевские коммунальные предприятия проверяли и раньше, и будут это делать и в будущем. Более того, мало кто сомневается, что в подобных учреждениях не только в Киеве, но и во всей стране, есть и коррупция, и злоупотребления, отмечает эксперт.

"Это всегда было, есть и, боюсь, еще долго будет. И это проблема не только Киева, но в столице самые большие бюджеты. Все же помнят, как зарабатывал на Киеве Леонид Черновецкий (мэр Киева с 2006 по 2012 год — Delo.ua). Это просто легендой стало, — говорит Фесенко, — Это реальная проблема. Я думаю, что если сейчас провести масштабное социологическое исследование среди киевлян, то выяснится, что многие недовольны ситуацией с работой коммунальных предприятий, с которыми они сталкиваются".

Однако резкую активизацию правоохранителей в сторону киевских структур эксперты связывают именно с обострением конфликта Офиса Зеленского с Виталием Кличко, в условиях которого, эта ситуация действительно может быть использована в качестве повода для увольнения его с поста главы КГГА. Как считает Фесенко, ОП и Кабинет министров могут воспользоваться реально существующими коррупционными проблемами, чтобы показать мэру Киева, что у него есть слабые места, на которые можно надавить.

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что на Банковой недовольны тем, что Кличко принимает самостоятельные решения и догоняет президента по уровню поддержки граждан.

"В последнее время, по мнению Офиса президента, он слишком активно ведет себя и догоняет в рейтингах Зеленского: самостоятельно ввел локдаун, вышел с обращением к народу во время сосредоточения войск агрессора на границе, встретился с Блинкеном и Нуланд (эта встреча прошла гораздо теплее, чем официальные протокольные заседания высокопоставленных чиновников), сразу после этой встречи вышел с заявлением, в котором призвал всех лидеров местного самоуправления объединяться на базе партии "УДАР", — пишет политолог у себя в Facebook.

При этом он отмечает — такие действия Офиса Президента не пойдут им на пользу.

"Высокий рейтинг, западные партнеры и консолидация элит вокруг Кличко вызвали настоящую истерику в Офисе. Поэтому силовики получили команду. Мол, хватайте, а там разберемся. Вряд ли такие действия пойдут на пользу Офиса Президента. Одно дело таскать пособников России, а другая — устраивать политическую расправу над политиком с мировым именем и вторым уровнем доверия после Зеленского", — подытожил Голобуцкий.

Игорь Петренко, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, тоже говорит об обысках, как возможном инструменте давления на Виталия Кличко.

"Если есть прецедент, что на коммунальных предприятиях есть коррупция, логичным со стороны Банковой будет поднять вопрос о том, может ли Кличко нормально осуществлять управление. Конечно, ОП может попробовать сместить его с поста в связи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей", — говорит Петренко.

В то же время, как отмечает эксперт, с одной стороны, обыски на предприятиях, происходящие именно сейчас, теоретически могли быть "подогнаны" под ухудшение отношений Кличко и ОП. Но также стоит учитывать, что уголовные производства разрабатываются в течение длительного времени, которое нужно на сбор фактов, а только потом следователи начинают активные действия. Поэтому, утверждать, что правоохранительные органы в этой ситуации могли стать инструментом политической расправы, нельзя. Скорее всего, ОП может использовать реальную составляющую уголовных производств в свою пользу, говорит эксперт.

Еще одним вариантом развития событий может стать принятие нового закона "О столице", предусматривающего разделение полномочий мэра Киева и главы КГГА. Более того, хоть в ОП прямо и не говорят, что хотят видеть на посту главы КГГА не Кличко, а другого человека, активные обсуждения этой темы свидетельствуют о том, что такой вариант вполне возможен.