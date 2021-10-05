Журналисты "Схем" заявили о нападении главы Укрэксимбанка Мецгера и его охранников

Журналисты программы "Схемы" — совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "Первый национальный" — заявляют о нападении на них во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером по его же приказу и дальнейшем силовом удержании их в кабинете Мецгера в его же присутствии.

Как рассказала на своей странице в Facebook автор и ведущая программы Наталья Седлецкая, в связи с этим журналисты подали в полицию заявление о препятствовании журналистской деятельности.

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"С сотрудниками "Схем" произошла совершенно дикая ситуация — на них напали в центре Киева высокопоставленные сотрудники государственного Укрэксимбанка прямо в кабинете председателя правления, забрали технику и удалили отснятое видео, в том числе видео нападения", — написала она.

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По словам Седлецкой, журналист Кирилл Овсяный и оператор Александр Мазур записывали интервью с Мецгером в центральном офисе банка по улице Антоновича, 127 в Киеве.

"По редакционному заданию журналист должен был поставить вопрос Мецгеру, чтобы его позиция была отражена в расследовании, которое готовится на один из ближайших эфиров. Но Мецгеру не понравился вопрос журналистов-расследователей. Поэтому он вызвал охрану и приказал "забрать камеры" и "достать из них кассеты", — рассказала журналистка.

В дальнейшем сотрудники банка, по ее словам, применили физическую силу к Мазуру: скрутив его и удерживая силой, отобрали у него обе камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и вынесли всю технику из кабинета на час.

"Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии. В кабинете кроме самого Мецгера также присутствовал директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка по имени Игорь, который применил физическую силу к оператору "Схем", — сообщила Седлецкая.

Согласно ее рассказу, они, угрожая, запрещали снимать происходящее на телефон, осматривали одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и всячески давили на съемочную группу.

"Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено. К счастью, журналист смог записать происходившее на аудио", — отметила ведущая "Схем".

На опубликованной журналистами аудиозаписи слышно, что человек, представленный как Мецгер, отказывается от продолжения интервью журналистам и призывает сотрудника банка "забрать у них камеру" и "выставить за дверь". По его оценке, те "вообще охренели", поскольку "стоят и пишут". На аудио также присутствует перепалка лица, представленного как Пикалов, с журналистом, из которой следует, что первый запрещает последнему выйти из помещения и что оператора в момент записи скрутил охранник.

В то же время непонятно, какие именно действия сотрудников "Схем" послужили поводом к конфликту. Суть вопроса, заданного Мецгеру, также не раскрывается.

"Евгений Мецгер возглавил государственный Укрэксимбанк через год после победы Зеленского на выборах. Почти ровесник Зеленского, выходец из Кривого Рога. Жена Мецгера — подружка Елены Кравец из "Квартала 95". Редакция завершает работу над расследованием о фактах, вопрос о которых так не понравился главе государственного финансового учреждения. Опубликуем его в ближайшее время", — анонсировала Седлецкая.

В свою очередь Овсяный у себя в Facebook рассказал, что об интервью с Мецгером было договорено за несколько недель до этого.

"Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Оператора заламывают, нас отказывается выпустить из кабинета глава пресс-службы Владимир Пикалов, окна кабинета закрываются стальными воротами, и мы слышим двузначное "садитесь, теперь будем общаться". 2021. Украина. Работа журналиста", — возмутился он.