Следы взрыва селитры в Бейруте привели в Украину, — расследование

Спустя год после того, как в Бейруте (Ливан) взорвалась крупная партия аммиачной селитры, объединение журналистов-расследователей Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, кому принадлежит этот груз на самом деле. Журналисты собрали документы, которые доказывают, что в мире существует сеть, занимающаяся торговлей химическими веществами. И она контролируется украинцами, скрываясь за доверенными лицами и подставными фирмами. Об этом говорится в новом расследовании OCCRP, передает Delo.ua.

Основные выводы расследования достаточно простые: за компанией, которой принадлежала взорвавшаяся партия аммиачной селитры, стоит украинский бизнесмен Владимир Вербоноль и его партнеры. Компания Вербоноля — лишь часть сети, существующей несколько десятилетий и занимающейся торговлей химикатами минимум с 2000-х годов. Сеть замаскировалась за разными торговыми наименованиями, различными подставными лицами и компаниями.

По словам авторов расследования, вопрос принадлежности груза оказался наиболее сложным.

Сразу после взрыва репортеры обнаружили, что зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd (которая бездействовала до этого) зафрахтовала партию нитрата аммония весом 2750 тонн в 2013 году, намереваясь отправить ее из Грузии на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике.

Судно, перевозившее груз, MV Rhosus, задержали в Бейруте из-за неуплаченных долгов и технических неисправностей. Селитра находилась на складе до 4 августа 2020 года, то есть, до момента взрыва, который считается одним из крупнейших неядерных взрывов в истории, в результате чего погибли более 200 человек, а более 300 тысяч человек были перемещены.

Журналисты честно признают: найти владельцев Savaro Ltd было непросто. Изначально проверили украинского бизнесмена Владимира Вербоноля, который является владельцем одноименной компании, базирующейся в городе Днепр. Однако сам Вербоноль отрицал все связи с поставкой из Бейрута и его оставили в покое на год.

Однако документы показали, что Savaro Ltd — это часть крупной деловой сети, торгующей аммиачной селитрой технической чистоты, "которая используется для производства взрывчатых веществ".

"Сеть компаний, базирующаяся в Днепре, Украина, принадлежит и управляется сетью бизнесменов, включая Вербоноля и его тестя, известного в стране строительного магната Николая Алисеенко. Но он замаскировал свои операции по крайней мере за полдюжиной торговых наименований и различных подставных лиц и подставных компаний, охватывающих Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южную часть Тихого океана и США", — говорится в расследовании.

Сеть продавала удобрения и химикаты африканским странам как минимум с 2000-х годов. Журналисты также обнаружили, что в 2013 году сеть отправила по крайней мере три других партии нитрата аммония в Мозамбик. Два офшорных поставщика услуг, которые работают с клиентами в бывших советских республиках, — кипрская Interstatus и британская группа агентов Alpha and Omega — обеспечивали работу сети в течение многих лет.

"Savaro Ltd и люди, которые его контролируют, несут ответственность за то, чтобы их грузы хранились должным образом и не представляли опасности для людей, — сказал OCCRP Марк Тейлор, старший аналитик The Docket, инициативы Фонда Клуни за справедливость. — В условиях международного режима прав человека нельзя просто выбросить опасные химикаты на склад и уйти".

В заявлении, направленном журналистам, сами украинские компании отрицают свою причастность к грузу судна Rhosus и возлагают вину за взрыв в Бейруте на власти Ливана. "Все время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были IT: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг", — говорится в заявлении со ссылкой на названия трех украинских компаний, входящих в сеть.

Схема Savaro. Изображение: Эдин Пашович/OCCRP

При этом, как показывают документы, предоставленные расследователями, Rhosus был зафрахтован, а его груз был куплен двумя компаниями из сети Саваро: зарегистрированной в Лондоне Savaro Ltd и другой компанией Agroblend Exports (BVI) Ltd на Британских Виргинских островах. Savaro и Agroblend были связаны с Beirut Cargo контрактом на закупку аммиачной селитры на борту MV Rhosus между Savaro Ltd UK и грузинским поставщиком удобрений "Рустави Азот".

Что известно о Владимире Вербоноле

Владимир Вербоноль родился в 1959 году. Известно о нем не слишком много: был помощником депутата от "Батькивщины" и профсоюзного лидера Михаила Волынца и депутата Дениса Дзендзерского.

В 2001 году Вербоноль основал бизнес под названием Atlantis Corporation, который занимался продажей удобрений и других продуктов.

Вместе с партнерами, включая строительного магната Алисеенко, Вербоноль вскоре учредил несколько компаний, продающих товары и услуги, включая удобрения, металлургическое оборудование, программное обеспечение и веб-дизайн. Одним из них стал украинский филиал Savaro, созданный в 2009 году.

С этими украинскими компаниями была связана сеть оффшорных подставных компаний, большинство из которых находилось в ведении Interstatus, как показывают документы реестра компаний. В их число входили компании под названием Savaro в Шотландии, Англии и Британских Виргинских островах, а также другие связанные холдинговые компании на Маршалловых островах и в Соединенных Штатах.

Репортеры смогли восстановить фрагменты предыдущего веб-сайта Atlantis Corporation, которые были просканированы сторонним сайтом, службой переводов Linguee. Они показывают, что компания рекламировала удобрения и публично объявила Вербоноля своим президентом. На сайте savaro.com был показан список сельскохозяйственных химикатов, включая нитрат аммония.

После 2004 года Вербоноль и украинские компании его партнеров прекратили рекламу удобрений в Интернете под собственніми именами.

Savaro в Украине начала позиционировать себя как продавец техники и оборудования, а затем как поставщик программного обеспечения и услуг веб-разработки. Однако веб-сайты, связанные с офшорной структурой, продолжали продавать химические вещества.

Согласно данным открытых реестров, доступным через OpenDataBot, 8 апреля 2021 года ООО "Саваро" поменяло название на ООО "Днипрософт".

Расследователям OCCRP удалось поговорить с бывшим сотрудником сети Savaro, который работал во время поставки Rhosus, сказал OCCRP, который заявил, что продажа удобрений остается основной частью бизнеса. "Я почти не помню никого, кто мог быть подключен к программному обеспечению. Там не было ни IT-специалистов, ни разработчиков программного обеспечения", — в частности сказал этот сотрудник.

В том же году, что и партия Rhosus, Savaro также отправила более 17 000 метрических тонн нитрата аммония тремя отдельными партиями в Бейру, Мозамбик. Та же самая мозамбикская компания, которая должна была получить груз Rhosus, Fábrica de Explosivos de Moçambique, сообщила OCCRP, что в 2013 году она приобрела у Savaro еще две партии, что составляет почти 11000 метрических тонн аммиачной селитры технической чистоты, которая обычно используется для делать взрывчатку. Представитель Fábrica de Explosivos de Moçambique Антонио Кунья Ваз сказал, что, насколько ему было известно, Саваро — украинская компания, чей босс был известен ему просто как "мистер Владимир".

Дочерняя компания Savaro, Agroblend, также отправила третью партию 6500 тонн аммиачной селитры из Украины и Хорватии в Бейрут, которая прибыла в августе 2013 года. Неясно, кто купил эту третью партию. Кунья Ваз сказал, что его компания не была заказчиком.

23 августа собственность компании перешла к украинскому юристу Владимиру Глядченко. Украинские записи показывают, что Глядченко является очевидным номинальным владельцем как минимум десятка местных компаний, в том числе как минимум одной по тому же адресу, где расположен украинский филиал Savaro.

В телефонном разговоре Глядченко сказал, что хотел купить лондонскую компанию и выбрал Саваро по предложению других украинских юристов. Он сказал, что компания не виновата в бедствии в Бейруте.

Репортеры направили Вербонолю и партнерам дополнительное электронное письмо с вопросом, не изменили ли они веб-сайт, чтобы обмануть репортеров или истцов в лондонском судебном процессе.

Они не ответили.

Напомним, взрыв аммиачной селитры в августе 2020 года разрушил главный порт Ливана, нанес материальный и экономический ущерб его столице на сумму до 8,1 миллиарда долларов и стал одним из факторов, которые ввергли страну в кризис.

Пока что обвинения предъявлены только служащим порта и таможни низшего и среднего звена. Местный судья пытался обвинить высокопоставленных чиновников в халатности, в том числе премьер-министра Хасана Диаба, но в феврале судья был отстранен от должности после сопротивления со стороны политического истеблишмента страны. Назначен новый судья.