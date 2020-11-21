Взрыв в Бейруте: ученые сопоставили все съемки и воссоздали хронологию катастрофы (ВИДЕО)

Экспертам из Великобритании удалось восстановить хронологию взрыва и картину разрушений во время масштабного взрыва склада в Бейруте.

Об этом сообщает Meduza.

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Указано, что момент взрыва в Бейруте попал на видео, снятые в разных частях города.

Британское исследовательское агентство Forensic Architecture, специализирующееся на создании архитектурных и мультимедийных моделей, которые используют международные группы расследователей, правозащитники из Amnesty international и спецдокладчики ООН, восстановило хронологию взрыва и картину разрушений.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвался склад, где хранилась аммиачная селитра. Взрыв был такой силы, что разрушил и повредил здания по всему городу.

Известно, что в результате катастрофы 190 человек погибли, более 300 тысяч лишились жилья.

Общий ущерб от взрыва власти оценили в $3-5 млрд, из-за произошедшего ушло в отставку правительство.

При этом общая сумма страховых убытков после взрыва в Бейруте превысила $500 млн.