В порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

Сегодня, 4 августа, в столице Ливана городе Бейруте произошел сильный взрыв.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt Подпишитесь на канал DELO.UA — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, в эпицентре взрыва поднимается столб дыма, а взрывная волна пронеслась по нескольким районам столицы, выбив окна и двери.

Massive explosion in Beirut. Here's a shot, closer to ground zero. pic.twitter.com/Rk5V6UUdYP — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

Телеканал Al Arabiya сообщает, что в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, причем настолько сильных, что грохот был слышен более чем в 20 км от города.

Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения нефтяных резервуаров в порту Бейрута.

По данным LBCI, по крайней мере, один взрыв произошел возле резиденции в центре Бейрута бывшего премьер-министра Саада Харири.

Huge explosion in Beirut pic.twitter.com/oJfFkwutEI — Rana M. Harbi (@RanaHarbi) August 4, 2020

Как сообщает Deutsche Welle, в результате взрывов получили ранения пять человек. По информации властей, взрывное устройство находилось в помещении одного из торговых центров города возле гостиницы "Променад", а не в припаркованной машине, как предполагалось ранее.

Напротив этого места также расположен муниципалитет района Зальке. За последние полгода в Ливане были совершены несколько взрывов. В феврале жертвой одного из них стал бывший премьер-министр страны Рафик Харири.

Напомним, 15 марта около 8:45 в пригороде столицы Нигерии Лагос на одном из нефтепроводов произошел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, 15 человек погибли и еще 55 человек получили ранения.