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В мире 10 минут назад

В порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

Взрывная волна пронеслась по нескольким районам столицы, выбив окна и двери, в результате чего пять человек получили ранения

В порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв (ВИДЕО) В порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

Сегодня, 4 августа, в столице Ливана городе Бейруте произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, в эпицентре взрыва поднимается столб дыма, а взрывная волна пронеслась по нескольким районам столицы, выбив окна и двери.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что в Бейруте прогремело сразу несколько взрывов, причем настолько сильных, что грохот был слышен более чем в 20 км от города.

Причины взрыва пока неизвестны, но Al Arabiya отмечает, что взрыв произошел в месте размещения нефтяных резервуаров в порту Бейрута.

По данным LBCI, по крайней мере, один взрыв произошел возле резиденции в центре Бейрута бывшего премьер-министра Саада Харири.

Как сообщает Deutsche Welle, в результате взрывов получили ранения пять человек. По информации властей, взрывное устройство находилось в помещении одного из торговых центров города возле гостиницы "Променад", а не в припаркованной машине, как предполагалось ранее.

Напротив этого места также расположен муниципалитет района Зальке. За последние полгода в Ливане были совершены несколько взрывов. В феврале жертвой одного из них стал бывший премьер-министр страны Рафик Харири.

Напомним, 15 марта около 8:45 в пригороде столицы Нигерии Лагос на одном из нефтепроводов произошел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, 15 человек погибли и еще 55 человек получили ранения.

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