ЧП в Нигерии: в результате взрыва нефтепровода погибли 15 человек (ФОТО)

Вчера, 15 марта, около 8:45 в пригороде столицы Нигерии Лагос на одном из нефтепроводов произошел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, 15 человек погибли и еще 55 человек получили ранения.

Как сообщает Vanguard, жертвами чрезвычайного происшествия стали, преимущественно учащиеся женского колледжа, принадлежащего к Международной католической школе в Вифлееме.

По словам очевидцев, эффект от взрывной волны, который ощущался на расстоянии до 15 км, ощутили жители всего штата.

Из-за взрыва, который серьезно повредил не менее 50 зданий, более 200 жителей остались без жилья.

По информации издания, Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Лагоса, LASEMA и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям NEMA, заявили, что они все еще расследуют причину взрыва.

Тем временем, Нигерийская национальная нефтяная корпорация, NNPC категорически отрицает, что это был взрыв цилиндра из-за попытки самостоятельной врезки для отбора топлива.

Напомним, в августе в результате взрыва бензовоза, который произошел на оживленной дороге, около автобусной станции в Танзании, погиб по меньшей мере 61 человек и еще 70 пострадали.