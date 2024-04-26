Остановка лицензии по распределению газа для "Черкассыгаз": "Нафтогаз" подал апелляцию

Киевский окружной административный суд 24 апреля 2024 принял решение, прекратившее действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и передачу этих полномочий государственной "Газораспределительным сетям Украины" в Черкасской области.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Это решение способствует интересам "отдельных лиц" и создает прямую реальную угрозу безопасности и обеспечению энергоресурсами жителей области. Примечательно, что своим решением судья приостановил действие решений НКРЭКУ до окончания рассмотрения дела по существу", - говорится в заявлении министерства.

В Минэнерго добавляют, что решение подрывает усилия государства вернуть газораспределительные сети под свой контроль в интересах национальной безопасности и энергетической устойчивости.

Группа "Нафтогаз" подвергла резкой критике решение Киевского окружного административного суда, которое остановило передачу газораспределительных сетей "Черкассыгаза" под контроль государственной "Газораспределительных сетей Украины". В компании подчеркнули, что уже оспаривают это противоправное решение в апелляционной инстанции.

Кроме того, "Нафтогаз" намерен подать жалобу в Высший совет правосудия на действия судьи, вынесшего это решение. В группе убеждены, что оно чревато национальной безопасностью и энергетической устойчивостью страны в условиях войны и постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Газ часто остается единственным доступным энергоресурсом для населения.

"Нафтогаз" напомнил, что процесс возвращения государственных газораспределительных сетей под контроль государства начался в ноябре 2022 года по решению Правительства перезаключить соответствующие договоры. К декабрю 2023 года в Украине был создан 21 филиал "Газораспределительных сетей Украины" на базе облгазов, ранее находившихся в частной собственности.

НКРЭКУ также назвала решение суда незаконным и удовлетворением интересов бывших частных владельцев "Черкассыгаза". Регулятор будет обжаловать его и обратится к правоохранителям и Высшему совету правосудия по поводу противоправных действий судьи.

"Регулятор видит в действиях АО "Черкассыгаз" попытку бывшего владельца через суд вернуть контроль над государственными сетями. Поэтому НКРЭКУ будет обжаловать определение суда и направит обращение в правоохранительные органы и Высший совет правосудия для соответствующего реагирования", - говорится в сообщении комиссии.

Облгазы Фирташа перешли к государству

Ряд газораспределительных предприятий в Украине связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нафтогаз".

Осенью "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.