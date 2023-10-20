Еще один облгаз Фирташа перешел под контроль "Нафтогаза"

АО "Волыньгаз" перешло под контроль государства и вошло в группу "Нафтогаз". Об этом 20 октября сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что это 17-е областное газораспределительное предприятие, которое перешло под контроль государства с начала года.

"Изменения были обусловлены необходимостью решения стратегических энергетических задач, касающихся надежной защиты критических объектов, а также скорейшего восстановления инфраструктуры в случае вражеских атак", – проинформировали в "Нафтогазе".

В компании добавили, что "Волыньгаз" обеспечивает распределение газа в бюджетные организации и более 250 тысяч домов Волынской области.

"Тарифы на услуги распределения и лицевые счета пока остаются неизменными. Об изменении реквизитов мы будем информировать дополнительно", – говорится в сообщении.

Как сообщала Служба безопасности Украины, АО "Волыньгаз" входит в группу РГК, связанную с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Облгазы Фирташа: переход к государству

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб на 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Чорноморнафтогаза", входящее в группу "Нафтогаз".

Осенью "Нафтогаз" создал ТОВ "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирают лицензии на распределение.

Кроме того, в августе 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщали о разоблачении руководителей трех облгазов, подконтрольных компании Фирташа, в коррупционной деятельности. Среди прочего речь шла о "Волыньгазе".

Тогда стало известно, что председателю правления "Волыньгаза" объявили о подозрении по статье присвоения, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Кроме "Волыньгаза", под контроль "Нафтогаза" уже перешли: